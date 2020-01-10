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الذهب يتراجع عالمياً ويتجه لأسوأ أداء أسبوعي منذ أوائل ديسمبر

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الذهب يتراجع عالمياً ويتجه لأسوأ أداء أسبوعي منذ أوائل ديسمبر الذهب يتراجع عالمياً ويتجه لأسوأ أداء أسبوعي منذ أوائل ديسمبر

مباشر: تراجعت الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتتجه إلى تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في نحو 5 أسابيع مع تراجع التوترات في الشرق الأوسط وترقب تطورات تجارية واقتصادية.

وبالنسبة للتطورات التجارية، فإن وزارة التجارة الصينية أكدت توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية في الأسبوع المقبل.

أما المرحلة الثانية، والتي من المقرر أن تبدأ المفاوضات بشأنها على الفور، فأعلن الرئيس دونالد أنها قد يتم تأجليها لما بعد انتخابات الرئاسة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وبالنظر إلى الأوضاع الجيوسياسية، فإن مجلس النواب الأمريكي أقر بالأمس تشريع يحد من صلاحيات الرئيس ترامب في إعلان حرب ضد إيران.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، من المقرر إعلان تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة وسط توقعات بإضافة 162 ألف وظيفة لسوق العمل في ديسمبر/كانون الأول.

كما تعرض المعدن النفيس للضغط من ارتفاع شهية المخاطرة لدى المستثمرين والتي دفعت الأسهم العالمية للصعود بالإضافة لضغوط الدولار الأمريكي والذي يستعد لحصد أفضل أداء أسبوعي في شهرين.

وبحلول الساعة 8:06 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.2 بالمائة أو ما يعادل 2.50 دولار ليهبط إلى 1551.80 دولار للأوقية.

ويتجه الذهب بذلك في الأسبوع الجاري إلى تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

كما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة مسجلاً 1550.07 دولار للأوقية.

وفي غضون ذلك، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية عند مستوى 97.435.

مباشر (اقتصاد)

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