أخبار عاجلة

فیديو للحظة إطلاق صاروخ إيراني باتجاه الطائرة الأوكرانية المنكوبة -
آبل تسرع إعادة تدوير هواتف آيفون عبر روبوت Daisy -
هواتف ذكية من الحكومة الأمريكية تأتي مع برامج ضارة صينية -
مبيعات آبل من آيفون تقترب من بلوغ المليارين -
فيسبوك تعتزم إطلاق تطبيق Lasso المنافس لـ TikTok في دولة جديدة -
فيسبوك تبدأ التوسع في إطلاق تصميمها الجديد -
هواوي تعلن عن مبيعاتها الشهرية من هاتفها القابل للطي Mate X -
تشييع جنازة السلطان قابوس بن سعيد -
الحكيم في بيتك | مفيش خلية ما بتتأثرش بيه.. إيه اللي ممكن يحصل لو المدخن استمر في التدخين؟ -
إيران تتراجع وتعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية "بدون تعمد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

ترامب: قد نؤجل المرحلة الثانية من الصفقة التجارية بعد الانتخابات

Google+ Print
ترامب: قد نؤجل المرحلة الثانية من الصفقة التجارية بعد الانتخابات ترامب: قد نؤجل المرحلة الثانية من الصفقة التجارية بعد الانتخابات

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد إنه قد لا يتفق على المرحلة الثانية من الصفقة التجارية مع الصين إلا بعد إبرام انتخابات الرئاسة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأضاف الرئيس الأمريكي في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، أمس الخميس، أن إدارته ستبدأ على الفور في التفاوض حول المرحلة الثانية من الصفقة التجارية مع الصين بعد توقيع المرحلة الأولى في وقت لاحق من هذا الشهر.

ومن المقرر أن تُوقع واشنطن وبكين المرحلة الأولى من الصفقة التجارية في الأسبوع المقبل، بحسب تصريحات وزارة التجارة الصينية.

وتتضمن المرحلة الأولى بعض الإعفاءات من التعريفات الجمركية وزيادة المشتريات الصينية من السلع الزراعية الأمريكية وتغييرات في قواعد الملكية الفكرية والتكنولوجيا.

وقال ترامب: "اعتقد أنني قد أرغب في الانتظار حتى بعد انتهاء الانتخابات حتى نتمكن فعلاً من التوصل إلى صفقة أفضل".

وخلال الحرب التجارية التي بدأت في 2018، فرضت الولايات المتحدة تعريفات على أكثر من 500 مليار دولار من السلع الصينية، بينما فرضت بكين رسوماً على الواردات الأمريكية بأكثر من 100 مليار دولار.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
ترامب: إيران كانت تخطط لضرب 4 سفارات أمريكية قبل مقتل"سليماني"

ترامب: إيران كانت تخطط لضرب 4 سفارات أمريكية قبل مقتل"سليماني"

رئيسة النواب الأمريكي ترسل لائحة اتهام ترامب إلى"الشيوخ" الأسبوع المقبل

رئيسة النواب الأمريكي ترسل لائحة اتهام ترامب إلى"الشيوخ" الأسبوع المقبل

النواب الأمريكي يحد قدرة ترامب على ضرب إيران

النواب الأمريكي يحد قدرة ترامب على ضرب إيران

مجلس النواب الأمريكي يقر تشريعاً لتقييد صلاحيات ترامب ضد إيران

مجلس النواب الأمريكي يقر تشريعاً لتقييد صلاحيات ترامب ضد إيران