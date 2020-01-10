ترامب: قد نؤجل المرحلة الثانية من الصفقة التجارية بعد الانتخابات

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد لا يتفق على المرحلة الثانية من الصفقة التجارية مع الصين إلا بعد إبرام انتخابات الرئاسة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأضاف الرئيس الأمريكي في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، أمس الخميس، أن إدارته ستبدأ على الفور في التفاوض حول المرحلة الثانية من الصفقة التجارية مع الصين بعد توقيع المرحلة الأولى في وقت لاحق من هذا الشهر.

ومن المقرر أن تُوقع واشنطن وبكين المرحلة الأولى من الصفقة التجارية في الأسبوع المقبل، بحسب تصريحات وزارة التجارة الصينية.

وتتضمن المرحلة الأولى بعض الإعفاءات من التعريفات الجمركية وزيادة المشتريات الصينية من السلع الزراعية الأمريكية وتغييرات في قواعد الملكية الفكرية والتكنولوجيا.

وقال ترامب: "اعتقد أنني قد أرغب في الانتظار حتى بعد انتهاء الانتخابات حتى نتمكن فعلاً من التوصل إلى صفقة أفضل".

وخلال الحرب التجارية التي بدأت في 2018، فرضت الولايات المتحدة تعريفات على أكثر من 500 مليار دولار من السلع الصينية، بينما فرضت بكين رسوماً على الواردات الأمريكية بأكثر من 100 مليار دولار.