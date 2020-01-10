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متجر بريطاني للأغطية يكشف عن أغطية وشكل Galaxy S20 المنتظر

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متجر بريطاني للأغطية يكشف عن أغطية وشكل Galaxy S20 المنتظر متجر بريطاني للأغطية يكشف عن أغطية وشكل Galaxy S20 المنتظر

نشر موقع البيع بالتجزئة البريطاني MobileFun القائمة الكاملة بأغطية الحماية الرسمية لسلسلة هواتف (جالاكسي إس20) Galaxy S20 المرتقبة من شركة سامسونج.

وبحسب الموقع، فإن أغطية حماية هواتف (جالاكسي إس20) تتراوح من 17.99 جنيهًا إسترلينيًا إلى 59.99 جنيهًا إسترلينيًا، وذلك في ألوان مختلفة باختلاف الطُرز. وهناك ثلاثة طُرز من الهاتف: (جالاكسي إس20)، و(جالاكسي إس20 بلس)، و(جالاكسي إس20 ألترا)، مع الإشارة إلى أنه لم يسبق لسامسونج أن أضافت لاحقة (ألترا) Ultra إلى أي من هواتفها السابقة.

ويوجد أيضًا أغطية جديدة من شركة صناعة الأنسجة الدانماركية Kvadrat للطُزر الثلاثة، وهي مصنوعة من مادة منسوجة بإحكام مثل أغطية الأقمشة الموجودة على أجهزة Nest Home Mini، وهواتف Pixel من جوجل.

يُشار إلى أن أهم ما في القائمة والصور المنشورة أنها تكشف عما يبدو أنه التصميم النهائي لهواتف (جالاكسي إس20). كما أنها تكشف عن ألوان جديدة غير معهودة عن سامسونج، بما في ذلك: الأسود، والأبيض، والرمادي، والوردي، والفضي، والأحمر، والأزرق الداكن لبعض الطرز.

هذا ومن المنتظر أن تعلن سامسونج رسميًا عن هواتف (جالاكسي إس20) خلال حدثها المقرر في 11 شباط/فبراير المقبل.

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