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زوكربيرج يتخلى عن تحدياته السنوية كاشفًا عن طموحاته حتى عام 2030

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زوكربيرج يتخلى عن تحدياته السنوية كاشفًا عن طموحاته حتى عام 2030 زوكربيرج يتخلى عن تحدياته السنوية كاشفًا عن طموحاته حتى عام 2030

نشر الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك ومؤسسها (مارك زوكربيرج) اليوم الخميس منشورًا طويلًا عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تحدث فيه عن طموحاتها المستقبلية، وذلك في إطار تقليد اعتاد عليه بداية كل عام.

وكان زوكربيرج خلال السنوات الماضية يضع لنفسه تحديًا سنويًا، مثل: تعلم الصينية، وإصلاح التواصل الاجتماعي، وغير ذلك، ولكنه هذه المرة تخلى هذه التحديات السنوية ليكشف عن طموحه للسنوات العشر المقبلة.

وقال زوكربيرج في منشوره الطويل الذي تجاوز عدد كلماته 1500 كلمة: “بدلًا من وضع تحديات سنوية، حاولت التفكير في كيف سيبدو العالم وحياتي في 2030”.

وكشف زوكربيرج في منشوره أنه يطمح إلى تحسين تقنية الواقع الافتراضي لتكون قادرة على معالجة أزمة الإسكان، وذلك عن طريق تمكين الناس من العمل من أي مكان، وذلك من خلال شركة الواقع الافتراضي التي تملكها شركة فيسبوك، (أوكولوس) Oculus.

ويعتقد زوكربيرج بأن الهواتف ستبقى منصة الحوسبة الأساسية لغالب العقد القادم، وذلك عن طريق تقنية الواقع المعزز، مع العلم أن فيسبوك تطور نظارات خاصة بالواقع المعزز. ثم إن الإنترنت أنشئ مجتمعًا عالميًا حيث يصعب على الناس تمييز أنفسهم، لذا فإن مجموعات أصغر على الإنترنت قادرة على جعل الناس يشعرون بأنهم متميزين مرة أخرى. وفيسبوك تعمل على تقديم المزيد من المجموعات الخاصة، وخيارات التراسل الخاص.

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وقال زوكربيرج: إنه من الصعب على شركات التقنية الخاصة أن تعالج بنفسها الأسئلة الكبيرة التي تواجه التقنية، لذا على الحكومات التدخل أثناء الانتخابات، وإدارة المحتوى، واحتمالية البيانات، والخصوصية. وتحاول فيسبوك إعادة تنظيم نفسها في محاولة لردع التشريعات التي تفرضها عليها الحكومات.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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