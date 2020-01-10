حاكم مصرف لبنان: تطبيق "HairCut" على الودائع يحتاج لقانون

مباشر: قال حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أن بلاده لا تطبق الـ"HairCut" على الودائع البنكية.

وصرح رياض سلامة في تغريدات على حساب مصرف لبنان على "تويتر"، اليوم الخميس، بأنه "لا يوجد HairCut في لبنان.. إذاً لا صلاحية للمصرف المركزي للقيام بالـ Haircut هذا الموضوع بحاجة لقانون".

ويشار، إلى أن الـ"HairCut" يمثل اقتطاع نسبة مئوية من الودائع الكبيرة للعملاء، بحجة أن تلك الحسابات استفادت بشكيل كبير من الفوائد من البنوك، الأمر الذي يحتاج لمشروع قانون بموافقة السلطة التشريعية.

وبين سلامة، أن البنك المركزي يتدخل عند وقوع البلد بأزمة لمنع الانهيار والإفلاس، مضيفاً "ونحن مولنا الدولة وذلك ليس خلافا للقانون".

وأكد، أن المصرف تبنى مبادرات لتلبية الحاجة للدولارات المطلوبة لاستيراد الأدوية والنفط والطحين والمستلزمات الطبية، بشكل يخفف من الغلاء الذي يواجهه لبنان.

وألمح سلامة، إلى أن لبنان شهد في شهر ديسمبر خروج حوالي مليار دولار من المصرف المركزي، مضيفاً "ولكن نؤكد لن يكون هناك إفلاس لأي مصرف والذي لا يتمكّن من تلبية طلبات العملاء سيدمج".

وقال سلامة، إن سوق الصرافين خاضع للعرض والطلب، وأن المصرف المركزي لا يتدخل في هذا الموضوع.

وتابع: "عندما تعود الثقة مع تشكيل حكومة وبرنامج واضح سيختلف الجوّ في المصارف وستعود الأمور تدريجياً لطبيعتها".

وكان لبنان قد شهد الفترة الأخيرة تصاعد لوتيرة التظاهرات الشعبية ضد الفساد وتدري الأحوال الاقتصادية، ما أسفر عن تقديم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته، وتكليف حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة.

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