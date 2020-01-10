أخبار عاجلة

فیديو للحظة إطلاق صاروخ إيراني باتجاه الطائرة الأوكرانية المنكوبة -
آبل تسرع إعادة تدوير هواتف آيفون عبر روبوت Daisy -
هواتف ذكية من الحكومة الأمريكية تأتي مع برامج ضارة صينية -
مبيعات آبل من آيفون تقترب من بلوغ المليارين -
فيسبوك تعتزم إطلاق تطبيق Lasso المنافس لـ TikTok في دولة جديدة -
فيسبوك تبدأ التوسع في إطلاق تصميمها الجديد -
هواوي تعلن عن مبيعاتها الشهرية من هاتفها القابل للطي Mate X -
تشييع جنازة السلطان قابوس بن سعيد -
الحكيم في بيتك | مفيش خلية ما بتتأثرش بيه.. إيه اللي ممكن يحصل لو المدخن استمر في التدخين؟ -
إيران تتراجع وتعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية "بدون تعمد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

رئيس وزراء كندا:لدينا معلومات خاصة بأن إيران أسقطت الطائرة الأوكرانية

Google+ Print
رئيس وزراء كندا:لدينا معلومات خاصة بأن إيران أسقطت الطائرة الأوكرانية رئيس وزراء كندا:لدينا معلومات خاصة بأن إيران أسقطت الطائرة الأوكرانية

مباشر: قال رئيس الوزراء كندا "جاستن ترودو" إن المسؤولين الكنديين لديهم معلومات استخباراتية من مصادرهم الخاصة بأن إيران أسقطت الطائرة الأوكرانية.

وتحطمت طائرة أوكرانية من طراز "بوينج 737 ماكس" بعد فترة وجيزة من إقلاعها من طهران مما أدى إلى وفاة 176 شخصاً بينهم 63 كندياً.

وأضاف "ترودو" في مؤتمر صحفي في "أوتوا"، اليوم الخميس: "ربما كان هذا غير مقصود"، داعياً إلى إجراء تحقيق شامل في سبب تحطم الطائرة.

وأوضح "ترودو": "تشير المعلومات الاستخبارية والأدلة إلى أنها غارة جوية" لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية.

وكانت تقارير صحفية ذكر اليوم أن مسؤولي المخابرات الأمريكية يعتقدون أن تحطم الطائرة الأوكرانية في طهران كان بفعل صواريخ إيرانية.

فيما ذكر الرئيس الأمريكي دونالد أنه لا يعتقد أن المشاكل الفنية وراء تحطم الطائرة الأوكرانية.

في حين أظهرت التحقيقات الأولية في إيران أن محرك الطائرة اشتعل قبل تحطمها مباشرة.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
ترامب: إيران كانت تخطط لضرب 4 سفارات أمريكية قبل مقتل"سليماني"

ترامب: إيران كانت تخطط لضرب 4 سفارات أمريكية قبل مقتل"سليماني"

رئيسة النواب الأمريكي ترسل لائحة اتهام ترامب إلى"الشيوخ" الأسبوع المقبل

رئيسة النواب الأمريكي ترسل لائحة اتهام ترامب إلى"الشيوخ" الأسبوع المقبل

النواب الأمريكي يحد قدرة ترامب على ضرب إيران

النواب الأمريكي يحد قدرة ترامب على ضرب إيران

مجلس النواب الأمريكي يقر تشريعاً لتقييد صلاحيات ترامب ضد إيران

مجلس النواب الأمريكي يقر تشريعاً لتقييد صلاحيات ترامب ضد إيران