رئيس وزراء كندا:لدينا معلومات خاصة بأن إيران أسقطت الطائرة الأوكرانية

مباشر: قال رئيس الوزراء كندا "جاستن ترودو" إن المسؤولين الكنديين لديهم معلومات استخباراتية من مصادرهم الخاصة بأن إيران أسقطت الطائرة الأوكرانية.

وتحطمت طائرة أوكرانية من طراز "بوينج 737 ماكس" بعد فترة وجيزة من إقلاعها من طهران مما أدى إلى وفاة 176 شخصاً بينهم 63 كندياً.

وأضاف "ترودو" في مؤتمر صحفي في "أوتوا"، اليوم الخميس: "ربما كان هذا غير مقصود"، داعياً إلى إجراء تحقيق شامل في سبب تحطم الطائرة.

وأوضح "ترودو": "تشير المعلومات الاستخبارية والأدلة إلى أنها غارة جوية" لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية.

وكانت تقارير صحفية ذكر اليوم أن مسؤولي المخابرات الأمريكية يعتقدون أن تحطم الطائرة الأوكرانية في طهران كان بفعل صواريخ إيرانية.

فيما ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يعتقد أن المشاكل الفنية وراء تحطم الطائرة الأوكرانية.

في حين أظهرت التحقيقات الأولية في إيران أن محرك الطائرة اشتعل قبل تحطمها مباشرة.