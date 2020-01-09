محدث.. النفط يتراجع عند التسوية مع مراقبة الأوضاع بالشرق الأوسط

مباشر: انخفضت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وذلك بعد يوم من الضربة الإيرانية في العراق.

ويأتي تراجع الذهب الأسود بعد الاستقبال الهادئ للضربة الإيرانية على القوات الأمريكية في بغداد وخاصةً بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يوجد خسائر بشرية.

كما تأثر الخام سلباً من ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بعكس المتوقع في ظل استقرار إنتاج الولايات المتحدة النفطي.

في حين ارتففعت أسعار النفط في وقت سابق من التعاملات بعد أن أثار سقوط صواريخ داخل المنطقة الخضراء في بغداد بالأمس المخاوف حيال إمكانية تصعيد النزاع في منطقة الشرق الأوسط مجدداً.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.1 بالمائة ليصل إلى 59.56 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 60.31 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

وبحلول الساعة 8:00 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر سعر العقود الآجلة للخام القياسي "برنت" تسليم شهر مارس/آذار مسجلاً 65.42 دولار للبرميل.