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تقرير: صواريخ إيرانية وراء تحطم الطائرة الأوكرانية في طهران

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تقرير: صواريخ إيرانية وراء تحطم الطائرة الأوكرانية في طهران تقرير: صواريخ إيرانية وراء تحطم الطائرة الأوكرانية في طهران

مباشر: ذكر تقرير صحفي أن مسؤولي المخابرات الأمريكية يعتقدون أن تحطم الطائرة الأوكرانية في طهران كان بفعل صواريخ إيرانية.

وتحطمت طائرة أوكرانية من طراز بوينج "737 ماكس" بالأمس بعد فترة وجيزة من إقلاعها من طهران، ليسفر الحادث عن مقتل 176 شخصاً.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر لم تسمها، اليوم الخميس،أن الأمريكية حصلت على أدلة تشير إلى أن الهبوط السريع لم يكن نتيجة لمشكلة فنية أو أخطاء من قبل الطيارين.

وأضافت المصادر أنه يشتبه في أن صاروخين إيرانيين من طراز "إس.ايه-15" قد تسببا في تحطم الطائرة الأوكرانية التي وقعت بعد دقائق من إقلاعها.

فيما كشفت "إن.بي.سي.نيوز" الأمريكية عن مسؤولين في الولايات المتحدة أن هناط صور تجسس تابعة للأقمار الصناعية تشير إلى أن الطائرة تم إسقاطها بصاروخ إيراني عن طريق الخطأ.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ذكر أنه لا يعتقد أن حادث تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران كان نتيجة لمشاكل فنية.

وكانت الطائرة الأوكرانية تحطمت بعد ساعات من شن إيران هجوم صاروخي على القوات الأمريكية في العراق.

 

وبحلول الساعة 7:35 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "بوينج" بنحو 1.5 بالمائة إلى 336.45 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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