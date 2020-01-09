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باناسونيك تعلن عن نظارة VR بتصميم مختلف ومواصفات مميزة

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أعلنت شركة باناسونيك خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 المقام في مدينة لاس فيجاس الأمريكية عن نموذج أولي لنظارة جديدة للواقع الافتراضي تمتاز بمظهرها المختلف عن نظارات الواقع الافتراضي الحالية.

وتمتاز نظارة باناسونيك بأنها تشبه النظارات التي يستخدمها السباحون والغواصون، ومع ذلك فهي تقدم بعض المواصفات التي تتفوق فيها على النظارات الموجودة في السوق، إذ تأتي مع شاشتين من نوع micro OLED – طُورتا من قبل شركتي باناسونيك و(كوبين) Kopin.

باناسونيك تعلن عن نظارة VR بتصميم مختلف ومواصفات مميزة

باناسونيك تعلن عن نظارة VR بتصميم مختلف ومواصفات مميزة

وتختلف نظارة باناسونيك الجديدة عن النظارات الأخرى بأنها تأتي مع شاشتين وليس شاشة واحدة، وهي تمتاز بأنها أول نظارة واقع افتراضي تدعم تقنية (المدى الديناميكي العالي) HDR. كما تمتاز النظارة بأنها تدعم تقنية الصوت الخاصة بباناسونيك، والتي يمكنها توفير صوت غني وديناميكي.

وأفاد موقع (ذا فيرج) The Verge بأن النموذج الأولي يعاني من بعض القيود، إذ إن شاشات micro OLED أصغر مما ينبغي، الأمر الذي يقلل من زاوية الرؤية مقارنةً بنظارات الواقع الافتراضي الأخرى. كما أن النظارة كان أثقل.

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ومن المستبعد أن تبيع باناسونيك هذه النظارات بصفتها منتجًا استهلاكيًا، ولكنها قد تُطرح لاستخدامها في بعض التطبيقات التجارية التي ستأتي مع انتشار شبكات الجيل الخامس 5G، بما في ذلك السفر الافتراضي، والرياضات الافتراضية.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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