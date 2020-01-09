أخبار عاجلة

فیديو للحظة إطلاق صاروخ إيراني باتجاه الطائرة الأوكرانية المنكوبة -
آبل تسرع إعادة تدوير هواتف آيفون عبر روبوت Daisy -
هواتف ذكية من الحكومة الأمريكية تأتي مع برامج ضارة صينية -
مبيعات آبل من آيفون تقترب من بلوغ المليارين -
فيسبوك تعتزم إطلاق تطبيق Lasso المنافس لـ TikTok في دولة جديدة -
فيسبوك تبدأ التوسع في إطلاق تصميمها الجديد -
هواوي تعلن عن مبيعاتها الشهرية من هاتفها القابل للطي Mate X -
تشييع جنازة السلطان قابوس بن سعيد -
الحكيم في بيتك | مفيش خلية ما بتتأثرش بيه.. إيه اللي ممكن يحصل لو المدخن استمر في التدخين؟ -
إيران تتراجع وتعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية "بدون تعمد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

محدث.. الذهب يتراجع عند التسوية مع هدوء الصراع الجيوسياسي

Google+ Print
محدث.. الذهب يتراجع عند التسوية مع هدوء الصراع الجيوسياسي محدث.. الذهب يتراجع عند التسوية مع هدوء الصراع الجيوسياسي

مباشر: تراجعت  الذهب عالمياً عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع هدوء التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وتعرضت الأسواق العالمية إلى تصعيد في الأمور بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما ضربت الأخيرة قواعد أمريكية في العراق لكن الأمر لم يكن ذا تداعيات سلبية.

وفي خطاب من البيت الأبيض بالأمس، قال الرئيس الأمريكي دونالد أنه لا توجد أضرار جراء الضربة الإيرانية على القوات في العراق وأن الولايات المتحدة ليست مضطرة للرد عسكرياً.

وفضلاً عن انحسار المخاوف الجيوسياسية، تعرض المعدن الأصفر للضغط مع التفاؤل بشأن اقتراب توقيع الصفقة التجارية الأولية بين الولايات المتحدة والصين.

ورغم ذلك، فإن الذهب تمكن في النهاية من تقليص خسائره التي تجاوزت 15 دولاراً خلال الجلسة.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الأسبوع الماضي.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنسبة 0.4 بالمائة أو ما يوازي 5.90 دولار مسجلاً 1554.30 دولار للأوقية، بعد أن هبط إلى مستوى 1541 دولاراً للأوقية خلال الجلسة.

وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.2 بالمائة أو ما يوازي 3.92 دولار ليتراجع إلى 1552.48 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة عند مستوى 97.432.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
ترامب: إيران كانت تخطط لضرب 4 سفارات أمريكية قبل مقتل"سليماني"

ترامب: إيران كانت تخطط لضرب 4 سفارات أمريكية قبل مقتل"سليماني"

محدث.. أسعار الذهب تسجل مكاسب للأسبوع الثالث

محدث.. أسعار الذهب تسجل مكاسب للأسبوع الثالث

رئيسة النواب الأمريكي ترسل لائحة اتهام ترامب إلى"الشيوخ" الأسبوع المقبل

رئيسة النواب الأمريكي ترسل لائحة اتهام ترامب إلى"الشيوخ" الأسبوع المقبل

محلل أمريكي: عامل رئيسي يدعم أسعار الذهب حالياً

محلل أمريكي: عامل رئيسي يدعم أسعار الذهب حالياً