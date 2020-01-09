محدث.. الذهب يتراجع عند التسوية مع هدوء الصراع الجيوسياسي

مباشر: تراجعت أسعار الذهب عالمياً عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع هدوء التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وتعرضت الأسواق العالمية إلى تصعيد في الأمور بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما ضربت الأخيرة قواعد أمريكية في العراق لكن الأمر لم يكن ذا تداعيات سلبية.

وفي خطاب من البيت الأبيض بالأمس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا توجد أضرار جراء الضربة الإيرانية على القوات في العراق وأن الولايات المتحدة ليست مضطرة للرد عسكرياً.

وفضلاً عن انحسار المخاوف الجيوسياسية، تعرض المعدن الأصفر للضغط مع التفاؤل بشأن اقتراب توقيع الصفقة التجارية الأولية بين الولايات المتحدة والصين.

ورغم ذلك، فإن الذهب تمكن في النهاية من تقليص خسائره التي تجاوزت 15 دولاراً خلال الجلسة.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الأسبوع الماضي.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنسبة 0.4 بالمائة أو ما يوازي 5.90 دولار مسجلاً 1554.30 دولار للأوقية، بعد أن هبط إلى مستوى 1541 دولاراً للأوقية خلال الجلسة.

وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.2 بالمائة أو ما يوازي 3.92 دولار ليتراجع إلى 1552.48 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة عند مستوى 97.432.