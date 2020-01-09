البرلمان البريطاني يوافق نهائياًَ على صفقة البريكست

مباشر: وافق البرلمان البريطاني على مشروع قانون خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني.

وصوت مجلس العموم البريطاني، اليوم الخميس، بأغلبية 330 صوتاً مقابل 231 صوتاً معارضاً لتمرير مشروع قانون الانسحاب الذي يحدد شروط خروج بريطانيا من الكتلة في نهاية الشهر الجاري.

وبفضل الأغلبية المريحة التي فاز بها حزب المحافظين برئاسة رئيس الوزراء بوريس جونسون في انتخابات الشهر الماضي تم إقرار مشروع القانون بسهولة رغم معارضة الأحزاب الصغيرة.

ومن المقرر أن يذهب مشروع قانون البريكست إلى مجلس اللوردات للتصديق عليه في الأسبوع الماضي.

ويجب أن يصبح مشروع القانون قانوناً بعد تمرير مجلس اللوردات وتوقيع ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية لتتم عملية البريكست أخيراً بعد 3 سنوات ونصف من المناوشات.

ولكن لايزال أمام المملكة المتحدة صراعاً جديداً مع الاتحاد الأوروبي حول شروط التعامل التجاري بين الجانبين بعد الخروج.

ويرغب رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" في إنهاء الفترة الانتقالية للبريكست مع نهاية العام الحالي، ما يعني ضرورة التوصل لاتفاق ينظم العلاقة التجارية بين الجانبين في وقت محدود.