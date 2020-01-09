ترامب: لا أعتقد أن الطائرة الأوكرانية تحطمت بسبب عطل فني

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أن حادث تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران كان نتيجة لمشاكل فنية.

وتحطمت طائرة أوكرانية من طراز بوينج "737 ماكس" بالأمس بعد فترة وجيزة من إقلاعها من طهران، ليسفر الحادث عن مقتل 176 شخصاً يحملون 7 جنسيات مختلفة.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض اليوم الخميس: "من الممكن أن شخصاً ما ارتكب خطأ"، مضيفًا أن لديه شكوك حول الحادث لكنه لم يعطِ تفاصيل أخرى.

في حين كشفت شبكة "إن.بي.سي.نيوز" الأمريكية أن صور تجسس تابعة للأقمار الصناعية تشير إلى أن الطائرة تم إسقاطها من قبل صواريخ إيرانية.

بينما أظهرت التحقيقات الأولية في إيران أن محرك الطائرة الأوكرانية اشتعل قبل تحطمها مباشرة في جنوب غرب طهران.

وكانت الطائرة الأوكرانية تحطمت بعد ساعات من شن إيران هجوم صاروخي على القوات الأمريكية في العراق، ما دفع البعض للتكهن بأن الطائرة ربما تعرضت للقصف.