أخبار عاجلة

فیديو للحظة إطلاق صاروخ إيراني باتجاه الطائرة الأوكرانية المنكوبة -
آبل تسرع إعادة تدوير هواتف آيفون عبر روبوت Daisy -
هواتف ذكية من الحكومة الأمريكية تأتي مع برامج ضارة صينية -
مبيعات آبل من آيفون تقترب من بلوغ المليارين -
فيسبوك تعتزم إطلاق تطبيق Lasso المنافس لـ TikTok في دولة جديدة -
فيسبوك تبدأ التوسع في إطلاق تصميمها الجديد -
هواوي تعلن عن مبيعاتها الشهرية من هاتفها القابل للطي Mate X -
تشييع جنازة السلطان قابوس بن سعيد -
الحكيم في بيتك | مفيش خلية ما بتتأثرش بيه.. إيه اللي ممكن يحصل لو المدخن استمر في التدخين؟ -
إيران تتراجع وتعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية "بدون تعمد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

المجلس الأطلسي: 2020 عام تقلبات أسعار النفط والطاقة

Google+ Print
المجلس الأطلسي: 2020 عام تقلبات أسعار النفط والطاقة المجلس الأطلسي: 2020 عام تقلبات أسعار النفط والطاقة

 

أبوظبي - مباشر: أكد الرئيس التنفيذي للمجلس الأطلسي الأمريكي أن الإمارات تملك من المقومات والتكنولوجيا المتقدمة ما يجعلها ركيزة أساسية في صياغة مستقبل مشهد الطاقة العالمي.

وأوضح فريدريك كيمب، اليوم الخميس، أن الإمارات تستطيع توفير صورة أكثر وضوحاً لمشهد الطاقة العالمي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع التحديات المستقبلية، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

جاءت تصريحات فريدريك كيمب خلال حوار مع وكالة "وام"، قبيل انطلاق فعاليات منتدى الطاقة العالمي بأبوظبي غدا، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام.

ونوه كيمب، إلى أن العام الجاري 2020 سيكون عام التقلبات ليس فقط بالنسبة لأسعار النفط والطاقة بشكل عام، ولكن بالنسبة للجغرافيا السياسية.

وأشار، إلى أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي سوف تلعب دورا أكبر في تذبذب الطاقة هذا العام ما بين الارتفاع عندما نواجه أزمة طارئة، والانخفاض فجأة كما لو أن السوق في مرحلة تهدئة الأسعار.

وتعرض النفط بالأسواق العالمية لتقلبات شديدة صعوداً ثم هبوطاً على خلفية، هجوم بعشرات الصواريخ الباليستية، أمس، على قاعدتين عسكريتين في العراق تستضيفان قوات للولايات المتحدة الأمريكية، تبناه الحرس الثوري الإيراني.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إنها تعمل على تقييم الأضرار التي لحقت بقواتها المتواجدة في العراق إثر هجوم إيراني بصواريخ باليستية.                              

وصرح، الرئيس الأمريكي دونالد إنه لا يوجد أضراراً إثر الهجوم الإيراني، معلناً فرض المزيد من العقوبات على طهران.  

وبحلول الساعة 6:19 مساء بتوقيت جرينتش زاد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنسبة تقارب 0.1 في المئة مسجلاً 65.48 دولار للبرميل.

في حين هبط سعر عقود خام "نايمكس" تسليم فبراير/شباط القادم بأكثر من 0.1 في المئة، مسجلاً 59.53 دولار للبرميل.

وأضاف كيمب: "من اللافت أن أسعار الطاقة ظلت منخفضة خلال العام الماضي رغم كل ما مرت به المنطقة من أزمات"، معزيا ذلك جزئيا إلى وفرة النفط في السوق وإنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز وهو ما أبقى الأسعار مستقرة بشكل ملحوظ لفترة طويلة من الزمن.

وألمح، إلى أن الإمارات رائدة في مجال التكنولوجيا كونها من الدول القليلة في العالم التي لها وزيرا للذكاء الاصطناعي، وهو ما يمكنها من لعب دور أكبر ليس فقط من أجل مصلحة شعب الإمارات ولكن لصالح البشرية.

وسيتم خلال المنتدى "عرض الابتكار المالي: إطلاق مستقبل مربان" حيث تشكل آلية تسعير خام "مربان" الجديدة كخام يتداول في الأسواق خطوة مهمة في استراتيجية "أدنوك" لتسويق تدفقات منتجاتها بشكل أفضل وتوسيع هوامش أرباحها، وبالتالي تعزيز مكانة الإمارات موردا عالميا موثوقا لإمدادات دائمة ومستقرة للطاقة.

ويذكر أن الدورة السنوية الرابعة لمنتدى الطاقة العالمي الذي ينظمه المجلس الأطلسي، في أبوظبي تنطلق غدا وتستمر حتى 12 يناير الجاري والذي يستهل من خلاله أسبوع أبوظبي للاستدامة فعالياته.

ترشيحات

ترامب: لا خسائر من هجوم إيران.. وسنفرض عقوبات ضد طهران كيف تفاعل العالم مع هجوم إيران على القواعد الأمريكية؟ العراق: إيران أبلغتنا قبل بدء هجماتها الصاروخية ضد القوات ...

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
ترامب: إيران كانت تخطط لضرب 4 سفارات أمريكية قبل مقتل"سليماني"

ترامب: إيران كانت تخطط لضرب 4 سفارات أمريكية قبل مقتل"سليماني"

محدث.. أسعار الذهب تسجل مكاسب للأسبوع الثالث

محدث.. أسعار الذهب تسجل مكاسب للأسبوع الثالث

رئيسة النواب الأمريكي ترسل لائحة اتهام ترامب إلى"الشيوخ" الأسبوع المقبل

رئيسة النواب الأمريكي ترسل لائحة اتهام ترامب إلى"الشيوخ" الأسبوع المقبل

محلل أمريكي: عامل رئيسي يدعم أسعار الذهب حالياً

محلل أمريكي: عامل رئيسي يدعم أسعار الذهب حالياً