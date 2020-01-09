صناعة التجزئة في بريطانيا تسجل أسوأ أداء سنوي على الإطلاق

مباشر: شهدت صناعة التجزئة في المملكة المتحدة أسوأ أداء سنوي على الإطلاق في العام الماضي، مع ضعف الطلب جراء عدم اليقين السياسي.

وبحسب بيانات اتحاد التجزئة البريطاني وشركة "كيه.بي.إم.جي"، الصادرة اليوم الخميس، فإن إجمالي المبيعات تراجع بنحو 0.1 بالمائة في العام الماضي، وهو أول هبوط منذ بدء إحصاء البيانات عام 1995، مقارنة مع نمو بلغ 1.2 بالمائة في 2018.

وجاء الهبوط السنوي بفعل انخفاض 0.9 بالمائة لمتوسط المبيعات في الشهرين الآخيرين من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وخلال الشهر الماضي، ارتفعت مبيعات التجزئة بنحو 1.9 بالمائة، كما زادت المبيعات عبر الإنترنت باستثناء الأغذية بنحو 12.8 بالمائة خلال نفس الفترة.

وأوضحت البيانات: "كان عام 2019 أسوأ عام على الإطلاق، وهو العام الأول الذي أظهر انخفاضًا عامًا في مبيعات التجزئة، وذلك مع إغلاق المحال التجارية وفقدان الوظائف التي عانت منها الصناعة في عام 2019".

كما أشارت البيانات إلى أن المملكة المتحدة عانت من عدم اليقين السياسي بشأن البريكست مما زاد من ضعف الطلب.

ولايزال المستثمرون يترقبون مدى إمكانية خروج المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني الجاري، بعد تأجيل عملية الخروج أكثر من مرة في الفترة الماضية.

وبحلول الساعة 4:00 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض الجنية الإسترليني أمام الدولار بنسبة 0.4 بالمائة مسجلاً 1.3047 دولار.