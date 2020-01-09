محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع قرب مستوى قياسي عند الإغلاق

مباشر: صعدت مؤشرات الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوى في تاريخها عند ختام تعاملات اليوم الخميس، مع انحسار التوترات والتصعيد الجيوسياسي في الشرق الأوسط.

وارتفعت أسهم التكنولوجيا بأكثر من 1 بالمائة لتقود مكاسب البورصات الأوروبية، بينما تراجع قطاع الموارد الأساسية نحو 0.8 بالمائة.

وتراجعت التوترات الجيوسياسية بعد تصريحات الرئيس دونالد ترامب بأن القوات الأمريكية لم تتعرض لأيّ خسائر بشرية بسبب هجوم إيران.

ولم يشر ترامب لأي رد عسكري ضد إيران، مما دعم هدوء التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط التي زادت حدتها بعد الهجوم الإيراني على قاعدة عسكرية أمريكية في العراق بالأمس.

وعلى الصعيد التجاري، أعلنت وزارة التجارة في الصين أنها ستوقع الصفقة التجارية في واشنطن خلال الأسبوع المقبل.

ووفقاً للبيانات الاقتصادية، فإن إنتاج المصانع الألمانية ارتفع بأكبر وتيرة في نحو عام ونصف خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، بينما استقر معدل البطالة في منطقة اليورو عند أدنى مستوى منذ 2008.

وعند الختام، صعد مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.3 بالمائة ليصل إلى 419.6 نقطة، كما زاد المؤشر الألماني "داكس" بنسبة 1.3 بالمائة ليسجل 13495.06 نقطة.

كما ارتفع المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 0.2 بالمائة ليسجل 6042.5 نقطة، وصعد المؤشر البريطاني "فوتسي 100" بنحو 0.3 بالمائة ليصل إلى مستوى 7598.1 نقطة.

وبحلول الساعة 5:15 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو أمام الدولار الأمريكي ليسجل 1.1104 دولار.