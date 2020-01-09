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سهم "آبل" يرتفع لمستوى قياسي جديد

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سهم "آبل" يرتفع لمستوى قياسي جديد سهم "آبل" يرتفع لمستوى قياسي جديد

مباشر: ارتفع سهم "آبل" لمستوى قياسي جديد خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ارتفاع مبيعات "إيفون" في الصين بنسبة 18 بالمائة.

وشحنت"آبل" ما يقرب من 3.2 مليون هاتف للصين في الشهر الماضي بزيادة 18.7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة قبل عام، بحسب بيانات بلومبرج نقلاً عن الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وبحسب بيانات الأكاديمية، سجلت إجمالي مبيعات الهواتف الذكية في الصين نحو 30 مليون وحدة في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، بهبوط 13.7 بالمائة على أساس سنوي.

وبحلول الساعة 4:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "آبل" بنسبة 2.1 بالمائة ليصل إلى مستوى 309.7 دولار، بعد أن ارتفع في وقت سابق من تعاملات اليوم عند 310 دولار.

وبلغت القيمة السوقية لشركة "آبل" في هذه الأثناء مستوى 1.4 تريليون دولار.

مباشر (اقتصاد)

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