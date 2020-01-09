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مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكي تنخفض بأقل من المتوقع

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مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكي تنخفض بأقل من المتوقع مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكي تنخفض بأقل من المتوقع

مباشر: انخفضت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بأقل من توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في بيان صادر اليوم الخميس، أن مخزونات الغاز الطبيعي تراجعت بمقدار 44 مليار قدم مكعب في الأسبوع المنتهي في 3 يناير/كانون الثاني لتهبط إلى 3148 مليار قدم مكعب.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي بنحو 51 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع الماضي.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 521 مليار قدم مكعب في الأسبوع الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وبحلول الساعة 3:44 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم فبراير/شباط بنسبة هامشية 0.09 بالمائة لتسجل 2.13 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

مباشر (اقتصاد)

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