السعودية تشجب وتدين الانتهاكات الإيرانية للسيادة العراقية

الرياض- مباشر: أدانت المملكة العربية السعودية قيام إيران باستهداف قاعدتين عسكريتين عراقيتين تتواجد فيها قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، أن "المملكة إذ تشجب هذه الاعتداءات وتدين انتهاكها للسيادة العراقية، فإنها تدعو مجدداً إلى ضرورة ضبط النفس من قبل كافة الأطراف والحرص على عدم التصعيد للحفاظ على أمن واستقرار العراق الشقيق والمنطقة"، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية- واس.

وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في تغريدة سابقة اليوم بموقع التواصل- تويتر: "العراق بلد عربي شقيق؛ وهو أحوج ما يكون اليوم لتكاتف أبنائه الحكماء لتجنيبه الحرب، وألا يكون ساحة لمعركة هو الخاسر الأكبر فيها".

وأضاف وزير الخارجية، أن المملكة ستقف كما هو عهدها دوماً مع كل جهود تحقيق الأمن والاستقرار للعراق، وتمكينه من تحقيق تطلعات شعبه.

ومن جانبه، قال وزير الدول للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إن المملكة تنظر للأوضاع في العراق باهتمام وحرص، وتعمل لإبعاده عن منزلقات الاقتتال والحرب.

وأضاف الجبير: "وليحيا أبناؤه بما يستحقه من تنمية وازدهار وأمن، وستقف المملكة إلى جانب العراق ليتجاوز كل ما يهدد أمنه واستقراره وانتماءه لعروبته".

وتعرضت قاعدة عين الأسد الجوية العراقية التي تضم وحدات من قوات الجيش الأمريكي لقصف بالصواريخ الباليستية من جانب إيران تبناه الحرس الثوري الإيراني يوم الأربعاء الماضي، ردا على مقتل قاسم سليماني إثر هجوم أمريكي الجمعة الماضية بالقرب من مطار بغداد أودى بحياته.

وأجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في وقت سابق، اتصالاً هاتفياً بالرئيس العراقي برهم صالح؛ بحث خلاله مستجدات الأحداث في المنطقة، مؤكداً حرص المملكة على أمن واستقرار العراق الشقيق، وأهمية التهدئة ونزع فتيل الأزمة في المنطقة، واتخاذ كافة الإجراءات لخفض التوتر فيها.

وتلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، 5 يناير/ كانون الثاني الحالي، اتصالاً هاتفياً من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان؛ لبحث الأوضاع الصعبة التي يواجهها العراق والمنطقة، وتم تبادل وجهات النظر حول التداعيات المرتقبة وأهمية التعاون للتخفيف من آثارها وتفادي التصعيد الشامل.

ترشيحات:

مسؤولون سعوديون يؤكدون دعم المملكة للعراق للخروج من الأزمة الراهنة

رئيس مجلس النواب العراقي يطالب الحكومة بحفظ سيادة العراق

الحكومة العراقية: سنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادة العراق

العراق: إيران أبلغتنا قبل بدء هجماتها الصاروخية ضد القوات الأمريكية