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أكوا باور السعودية تتوسع في أذربيجان بمشروع لتوليد طاقة الرياح

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أكوا باور السعودية تتوسع في أذربيجان بمشروع لتوليد طاقة الرياح أكوا باور السعودية تتوسع في أذربيجان بمشروع لتوليد طاقة الرياح

الرياض- مباشر: وقّعت شركة أكوا باور ، اليوم الخميس، اتفاقية تنفيذ مع وزارة الطاقة في جمهورية أذربيجان لتطوير وبناء وتشغيل مشروع لتوليد طاقة الرياح بقدرة إجمالية تبلغ 240 ميجاواط.

ووفقاً لبيان لشركة أكوا باور، أُبرمت اتفاقية شراء الطاقة الخاصة بالمشروع وفق نظام بناء وتملك وتشغيل على مدار عشرين عاماً.

وسيساهم المشروع بإنتاجيته التي تصل إلى 240 ميجاواط من طاقة الرياح في دفع جهود الأذرية لتنويع مزيج الطاقة من خلال الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة الوفيرة في أذربيجان، وتعزيز أمن الطاقة، بحسب البيان.

تطبق أذربيجان حالياً حزمة إصلاحات ضخمة للتقليل من اعتمادها على النفط والغاز.

ويشكل المشروع باكورة مشروعين مستقليْن لتوليد الطاقة في جمهورية أذربيجان.

أقيمت مراسم التوقيع بحضور رئيس وزراء أذربيجان علي أسادوف، وبرويز شهبازوف، وزير الطاقة الأذري، ومحمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور"، وراجيت ناندا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في الشركة.

يشار إلى أن مذكرة تفاهم حول المشروع تم توقيعها في مارس/ آذار 2019 لتحديد المبادئ الأساسية للتعاون في استثمارات بقطاع مصادر الطاقة المتجددة في أذربيجان، وتقييم الفرص والإمكانيات الحالية للاستثمار وتهيئة كافة الظروف اللازمة. 

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