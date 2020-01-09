"داو جونز" يربح 150 نقطة ليسجل مستوى قياسياً في المستهل

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية جديدة في مستهل تعاملات اليوم الخميس، حيث ربح "داو جونز" أكثر من 150 نقطة مع انحسار المخاوف الجيوسياسية وآمال الصفقة التجارية.

وتواصل "وول ستريت" صعودها بعد مكاسب ملحوظة بالأمس على خلفية النبرة الهادئة في خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رداً على الهجوم الإيراني على قوات الولايات المتحدة في العراق.

واستبعد ترامب الرد العسكري على إيران، مؤكداً أن طهران يبدو أنها تراجعت عن الصراع في الشرق الأوسط.

فيما تحول نظر المستثمرين إلى الصفقة التجارية بين الصين والولايات المتحدة مع تأكيد بكين على توقيع المرحلة الأولى منها في الأسبوع المقبل.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 2:32 مساءً بتوقيت جريينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.5 بالمائة أو ما يعادل 155 نقطة تقريباً ليصل إلى مستوى لم يشهده في تاريخه عند 28900.2 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" إلى مستوى 3268.4 نقطة بنسبة 0.5 بالمائة، وارتفع "ناسداك" بنحو 0.9 بالمائة إلى 9208.8 نقطة وهو أعلى مستوى لهما على الإطلاق.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة إلى 97.443.