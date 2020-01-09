"الغانم" يُعلق على دور ولي العهد السعودي باتفاقية المنطقة المقسومة

الكويت - مباشر: أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، أن ولي العهد السعودي خلال اتفاقية المنطقة النفطية المقسومة كان "كويتياً سعودياً".

وقال مرزوق الغانم خلال جلسة مناقشة اتفاقية المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية، اليوم الخميس: "شهادة أقولها للتاريخ بأن الأمير محمد بن سلمان أكثر من متعاون في إبرام الاتفاقية وكان كما وعد ، كويتيا سعوديا وليس سعوديا كويتيا"، وفقاً للحساب الرسمي لمجلس الأمة على "تويتر".

ونفى الغانم، أن يكون هناك خسائر جراء عدم إنتاج بالمنطقة المشتركة، مضيفاً "النفط موجود في الأرض ولم يتبخر وللمتباكين على توقف الإنتاج من المفترض أن يكون همهم عودة الإنتاج".

وتابع: "قبل الاتفاقية الخط الفاصل بالمنطقة المقسومة بالنسبة لنا خط حدودي دولي وبالنسبة للجانب السعودي خط تقسيم إداري، والاتفاقية حسمت هذا الأمر".

وأكد الغانم، أن الاتفاقية تمنع كثيرا من سوء الفهم الذي كان يحدث في السابق، ملمحاً إلى أنه "غير صحيح انتقاصها من حدود وأراضي الكويت".

ويشار، إلى أن نواب بمجلس الأمة ثمنوا خلال مناقشة اتفاقية المنطقة المقسومة جهود مختلف الأطراف المعنية بهذا الملف والتي أثمرت عن توقيع الاتفاقية، مطالبين بخضوعها لدراسة فنية موضوعية في لجنة الشؤون الخارجية.

وكان وزير النفط الكويتي، قد أكد خلال الجلسة، أنه غير صحيح مايثار عن خسارة الكويت لإنتاجها وجزء من حدودها، قائلاً "إنتاج الدولة وفق حصتها من أوبك والحدود تم الاتفاق عليها عام 2000".

ووقعت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اتفاقية ملحقة لاتفاقية تقسيم إنتاج النفط بالمنطقة المحايدة واتفاقية المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما ومذكرة تفاهم.

ووافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروعي قانونين بخصوص اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة ومذكرة تفاهم بين الكويت والمملكة، الاثنين الماضي، فيما أقرهما مجلس الوزراء السعودي باجتماعه يوم الثلاثاء.

ويمكن أن تُنتج المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية التي تتضمن حقلي الخفجي والوفرة أكثر من 500 ألف برميل نفط يومياً.

ترشيحات

وزير خارجية الكويت: 3 مبادئ أساسية باتفاقية "المقسومة" مع السعودية