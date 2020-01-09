البنك الدولي يحذر من أزمة ديون عالمية جديدة

مباشر - أحمد شوقي: حذر البنك الدولي من خطر اندلاع أزمة ديون عالمية جديدة، داعياً صناع القرار لإدراك أن معدلات الفائدة المنخضة تاريخياً قد لا تكون كافية لصد انهيار مالي واسع النطاق.

وقالت المؤسسة التي تضحم 189 دولة في تقرير نظرتها المستقبلية الصادر أمس الأربعاء، إن هناك 4 موجات لتراكم الديون خلال الـ50 عاماً الماضية.

وأشار البنك الدولي إلى أن الموجة الحالية والتي بدأت في 2010 يُنظر إليها على الزيادة الأكبر والأسرع والأوسع نطاقاً في الإقتراض العالمي منذ السبعينيات.

وكان البنك ذكر أن الدين العالمي ارتفع لمستوى قياسي حوالي 230 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي، مع وصول ديون الأسواق الناشئة والدول النامية لمستوى تاريخي عند 170 بالمائة من الناتج المحلي، ما يمثل زيادة 54 بالمائة عن مستوياتها منذ عام 2010.

وأكدت المؤسسة التي مقرها واشنطن أنه على الرغم من انخفاض معدلات الفائدة - التي تتوقع الأسواق المالية استمرارها على المدى المتوسط - تخفف من بعض المخاطر المرتبطة بارتفاع مستويات الديون، إلا أن الموجات الثلاث السابقة لتراكم الديون قد انتهت مع الأزمات المالية في العديد من الاقتصادات النامية والناشئة.

ومن جانبه قال "أيهان كوس" مدير مجموعة آفاق البنك الدولي في التقرير: "توفر معدلات الفائدة العالمية المنخفضة فقط حماية مؤقتة ضد الأزمات المالية".

"يوضح تاريخ الأمواج السابقة لتراكم الديون أنها تميل إلى نهايات غير سعيدة، في بيئة عالمية هشة، تعد التحسينات في السياسة ضرورية للحد من المخاطر المرتبطة بموجة الديون الحالية"، بحسب البنك الدولي.

وخفض البنك الدولي تقديرات النمو الاقتصادي العالمي إلى بنحو 0.2 بالمائة مقارنة بتقديراته السابقة إلى 2.5 بالمائة في العام الجاري ليمثل تعافياً متواضعاً عن النمو المتوقع للعام الماضي عند 2.4 بالمائة.

ووضع البنك الدولي 4 خيارات لمواجهة أزمة الديون الحالية أو تخفيف آثارها تتمثل في، أولاً: الإدارة السليمة للديون والشفافية والتي يجب أن تساعد في تقليل تكاليف الاقتراض واحتواء المخاطر المالية، وثانياً: أهمية السياسة النقدية والمالية وأسعار الصرف في حماية الاقتصادات النامية والناشئة وسط بيئة اقتصادية هشة.

وثالثاً، يجب وجود تنظيم قوي للقطاع المالي والإشراف عليه للتعرف على المخاطر الناشئة ومعالجتها، ورابعاً: إدارة وسياسات التمويل العام الفعالة والتي تمثل الخيار الرابع يمكن أن تساعد في ضمان استخدام الديون بشكل مثمر.