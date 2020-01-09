طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع بأكثر من التوقعات

مباشر: انخفض عدد الأشخاص الذين تقدموا للحصول على طلبات إعانة بطالة في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي.

وكشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، أن طلبات إعانة البطالة الجديدة سجلت 214 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 4 يناير/كانون الثاني، مقابل 223 طلب في الأسبوع السابق له بعد تعديل البيانات بالرفع.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية سوف تسجل مستوى 221 ألف طلب خلال نفس الفترة.

أما بالنسبة للمتوسط الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة خلال الـ4 أسابيع الماضية فسجلت انخفاضاً إلى 224 ألف طلب، بانخفاض 9500 طلب.

وعلى مستوى طلبات إعانة البطالة المستمرة في الولايات المتحدة، فقد زادت 33 ألف طلب في الأسبوع المنتهي 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي لتصل عند مستوى 1.803 مليون طلب.

وبحلول الساعة 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.09 بالمائة عند 97.391.