البنك الدولي يخفض تقديرات نمو اقتصاد جنوب أفريقيا دون 1%

مباشر: خفض البنك الدولي تقديرات النمو الاقتصادي في جنوب إفريقيا دون 1 بالمائة في العام الحالي، بسبب المخاوف المتعلقة بنقص إمدادات الكهرباء على خلفية مأزق شركة "إسكوم".

وأوضح البنك الدولي في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر أمس الأربعاء، أنه يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في جنوب إفريقيا بنسبة 0.9 بالمائة خلال عام 2020.

وتقارن تلك التقديرات مع توقعات البنك الدولي الصادرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي كانت تتكهن بأن اقتصاد جنوب أفريقيا سينمو بنحو 1 بالمائة هذا العام، كما أن هذه التوقعات الجديدة أقل بكثير من تقديرات الحكومة.

ويشير البنك الدولي إلى أن نمو اقتصاد جنوب إفريقيا من المرجح أن يبلغ 0.4 بالمائة في مجمل عام 2019.

وقال البنك الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، إن توقعاته لاقتصاد جنوب أفريقيا ضعيفة بشكل ملحوظ بسبب أنه يعتقد أن إمدادات الكهرباء وقيود البنية التحتية تمنع النمو الاقتصادي على الصعيد المحلي خاصةً في ظل ظروف الاقتصاد العالمي الضعيفة والتي تضغط على الطلب على الصادرات.

ويأتي قرار البنك الدولي بشأن مراجعة تقديرات النمو الاقتصادي بالخفض مع استمرار المخاوف حيال مشاكل ديون شركة "إسكوم"، وهي شركة الكهرباء العامة الرئيسية لجنوب أفريقيا وتولد نحو 95 بالمائة من إمدادات الكهرباء في البلاد.

ويرى البنك الدولي أن معدل النمو الاقتصادي سيبلغ 1.4 بالمائة في المتوسط خلال عامي 2021 و2022 إذا كان الرئيس سيريل رامافوزا قادراً على تكثيف الإصلاحات الهيكلية ومعالجة حالة عدم اليقين المتعلقة بالسياسة وإذا كان هناك تعافياً في استثمارات القطاعين العام والخاص.