"سامبا" توصي بتوزيع 1.39 مليار ريال للمساهمين عن النصف الثاني

الرياض – مباشر: أوصى مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية، اليوم الخميس، للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي المجموعة عن النصف الثاني لعام 2019.

وقالت "سامبا"، في بيان على "تداول" اليوم الخميس، إن إجمالي قيمة التوزيعات المقرر صرفها للنصف الثاني تبلغ 1.394 مليار ريال، سيتم توزيعها على 2 مليار سهم، بواقع 70 هللة للسهم بعد خصم الزكاة للمساهمين السعوديين، بما يعادل 7 بالمائة من قيمته الاسمية.

وأضافت "سامبا"، أن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك، والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية المزمع عقدها خلال النصف الأول من عام 2020.

ولفتت، إلى أن موعد الجمعية سيحدد لاحقا بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، على أن يتم إقرار موعد الصرف في وقت لاحق.

ووزعت "سامبا" 1.438 مليار ريال على المساهمين عن النصف الأول من عام 2019؛ بواقع 72 هللة للسهم الواحد، ليصل إجمالي الأرباح عن العام الماضي إلى 2.832 مليار ريال، بواقع 1.42 ريال للسهم الواحد، والتي تمثل 14.2 بالمائة من قيمة السهم الاسمية.

وأشارت، إلى أنه بالنسبة للتوزيعات المقرر تحويلها للمستثمرين الأجانب غير المقيمين ستخضع عند تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5 بالمائة؛ طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

وأظهرت النتائج المالية للمجموعة انخفاض صافي أرباحها خلال الربع الثالث من العام 2019 بنسبة 2.5 بالمائة على أساس سنوي، إلى 1.23 مليار ريال، مقارنة بـ 1.26 مليار ريال عن الفترة ذاتها من العام 2018.

وأنهى سهم المجموعة تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 2.05 بالمائة، لمستوى 32.40 ريالا.

ترشيحات:

بعد استفتاء المواطنين.. وزير سعودي يكشف خطته بشأن مقترحاتهم

قرض إضافي من "سكني" لمنسوبي وزارة التعليم السعودية

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السعودي 1.9% خلال 2020

السعودية.. إطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة

سهم أرامكو السعودية يصعد 1.2% باليوم الأخير لفترة الاستقرار السعري

حساب المواطن بالسعودية يودع 2.6 مليار ريال للمستفيدين بدفعة يناير

مسؤولون سعوديون يؤكدون دعم المملكة للعراق للخروج من الأزمة الراهنة

مبيعات شركات الأسمنت السعودية ترتفع 24% خلال ديسمبر

السعودية.. قرار بتوطين أنشطة ومهن بمنطقة حائل خلال 90 يوماً

رئيس "نزاهة": السعودية حريصة على مكافحة الفساد