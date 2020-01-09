سوق الأسهم السعودية يصعد 2.73% بسيولة 4.6 مليار ريال

الرياض- مباشر: أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة يوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع مدفوعاً بصعود جماعي لكافة القطاعات أبرزهم قطاع البنوك والمواد الأساسية والطاقة.

وارتفع المؤشر العام- تاسي بنحو 2.73 بالمائة إلى مستوى 8345.77 نقطة ليربح نحو 221.66 نقطة.

وبلغت التداولات نحو 183.501 مليون سهم وبقيمة 4.602 مليار ريال موزعين على 174.561 ألف صفقة، مقارنة بسيولة 4 مليارات ريال، عبر التداول على نحو 160.903 مليون سهم.

وشهدت 193 ورقة مالية ارتفاعاً بينما تراجع أداء سهمين فقط، وتصدر الارتفاعات سهم أسمنت حائل بنسبة 10 بالمائة، وتلاه سهم الشرقية للتنمية بنسبة 9.83 بالمائة، كما ارتفع أداء سهم أسمنت الشرقية بنسبة 9.43 بالمائة.

وفي المقابل تراجع سهم جرير بنسبة 0.71 بالمائة، وتلاه سهم إكسترا بنسبة 0.27 بالمائة.

وارتفع أداء قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.12 بالمائة، وتلاه قطاع البنوك بنسبة 3.08 بالمائة، كما سجل قطاع الطاقة ارتفاعاً بنسبة2.45 بالمائة.

وكان سهم أرامكو الأنشط من ناحية التداولات بنحو 897.203 مليون ريال، من خلال التداول على 25.87 مليون سهم.

وقفز السوق الموازي بنسبة 4.05 بالمائة الى مستوى 6688.05 نقطة ليربح نحو 260.19 نقطة ، وتصدر الارتفاعات سهم الصمعاني بنسبة 7.96 بالمائة.

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