الأشغال تعلن حالة الطوارئ القصوى خلال الأيام الثلاثة المقبلة

جي بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

ودعت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والإبلاغ عن أية حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام تبليغات الأشغال على الهواتف الذكية، الذي بدأت الوزارة العمل به هذا العام.

من جهته، أكد مدير وحدة الطوارئ في الوزارة المهندس خلدون الشريدة، جاهزية الوزارة واستعدادها التام للتعامل مع مختلف الظروف الجوية، حيث تنتشر فرقها في الميدان في مختلف مناطق المملكة وعلى مدار الساعة.

وكانت الوزارة قد استبقت فصل الشتاء بخطة طوارئ متكاملة تضمنت إنشاء غرف عمليات في مختلف مديريات الأشغال وعمل الصيانة اللازمة للأودية ومجاري السيول والعبارات، وتأمين الآليات التي قد تلزم للتعامل مع مختلف الظروف الجوية.

ودعت الوزارة في بيانها، المواطنين الى اعتماد أرقام غرفة الطوارئ الرئيسية وغرف العمليات في مديريات ومكاتب الأشغال: الرئيسي 0780300633 / قفز آلي 065862589/ فاكس 065829631، وكذلك التواصل مع أرقام هواتف غرف العمليات في مديريات الاشغال بالمحافظات: اشغال العاصمة 0780377291، اشغال إربد 0780377276، أشغال البلقاء 0780377413، أشغال الزرقاء 0780377125، أشغال الطفيلة 0780377160، أشغال العقبة 0780377351، أشغال الكرك 0780377147، أشغال المفرق 0780377389، أشغال جرش 0780377187، أشغال عجلون 0780377324، أشغال مأدبا 0780377366، أشغال معان 0780377338، أشغال إقليم البتراء 0780377398.