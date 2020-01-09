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الإسترليني يتراجع دون 1.31 دولار مع تطورات بشأن البريكست

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الإسترليني يتراجع دون 1.31 دولار مع تطورات بشأن البريكست الإسترليني يتراجع دون 1.31 دولار مع تطورات بشأن البريكست

مباشر: انخفض الجنيه الإسترليني دون 1.31 دولار خلال تعاملات اليوم الخميس، تزامناً مع تطورات بشأن مغادرة المملكة المتحدة عضوية الاتحاد الأوروبي.

ويستعد أعضاء مجلس العموم البريطاني التصويت على القراءة الثالثة بشأن مشروع قانون اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وكان البرلمان البريطاني صوت لصالح القراءة الثانية بشأن اتفاقية البريكست بأغلبية في نهاية الشهر الماضي بعد حصد حزب المحافظين أغلبية في الانتخابات العامة.

ومن المقرر أن تغادر المملكة المتحدة عضوية الاتحاد الأوروبي في 31/يناير كانون الثاني، وسط ترقب تصويت البرلمان البريطاني على الصفقة التي توصل لها رئيس الوزراء بوريس جونسون مع الكتلة في العام الماضي.

وكان رئيس البنك المركزي الهولندي "كلاس نوت"، صرح بالأمس بأن احتمالية تمرير البريكست بدون صفقة لا تزال قائمة.

ويرفض جونسون تمديد الفترة الانتقالية للبريكست بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لما بعد عام 2020.

وبحلول الساعة 12:11 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.5 بالمائة مسجلاً 1.3032 دولار.

كما انخفضت العملة البريطانية أمام نظيرتها الأوروبية الموحدة بأكثر من 0.5 بالمائة ليصعد اليورو إلى 0.8525 إسترليني.

مباشر (اقتصاد)

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