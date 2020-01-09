مبيعات شركات الأسمنت السعودية ترتفع 5.2% خلال 2019 (تحليل)

الرياض – السيد جمال: أظهرت إحصائية لـ"مباشر"، ارتفاع مبيعات شركات الأسمنت السعودية خلال عام 2019 بنسبة 5.2 بالمائة على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 2.18 مليون طن مقارنة بالعام السابق.

وقفز إجمالي مبيعات شركات الأسمنت بالسعودية، بحسب الإحصائية، تستند لبيانات شركة أسمنت اليمامة، إلى 44.26 مليون طن خلال عام 2019، مقارنة بمبيعات بلغت 42.08 مليون طن في عام 2018.

وشكلت مبيعات شركات الأسمنت السعودية نحو 99.86 بالمائة من إجمالي إنتاجها في عام 2019، مقابل 99.75 بالمائة في العام السابق.

المبيعات المحلية والتصدير

وبلغت مبيعات شركات الأسمنت السعودية المحلية 42.32 مليون طن في عام 2019، مقارنة بـ 40.72 مليون طن في العام السابق، بارتفاع نسبته 3.95 بالمائة.

وعلى مستوى التصدير، سجل ارتفاع ملحوظا خلال العام 2019 بنسبة 42.3 بالمائة مقارنة بالعام 2018.

ووصلت كميات الأسمنت التي صدرتها الشركات السعودية في العام الماضي إلى 1.94 مليون طن، مقارنة بصادرات وصلت لـ 1.36 مليون طن في العام 2018.

وتمكنت شركات الأسمنت السعودية من رفع مستوى مبيعاتها في 2019 على الرغم من تراجعها خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام على أساس سنوي، متأثرة بالمبيعات المحلية فيما كانت الصادرات شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط بنسبة 1310 بالمائة و1744.4 بالمائة على التوالي.

الأعلى بيعا

ووصلت ذروة مبيعات شركات الأسمنت السعودية في عام 2019 خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول؛ بإجمالي 4.75 مليون طن، بنمو نسبته 24.2 بالمائة مقارنة بمبيعات الشهر المماثل من العام الماضي بواقع 3.82 مليون طنا.

وتصدرت شركة أسمنت الجنوب الشركات السعودية في المبيعات خلال عام 2019؛ بواقع 6.41 مليون طنا، يليها أسمنت السعودية بـ 5.73 مليون طنا، ثم أسمنت اليمامة بـ 3.88 مليون طنا.

مبيعات الربع الرابع

وعلى مستوى مبيعات الربع الرابع من 2019، سجلت ارتفاعا بنسبة 22.16 بالمائة على أساس سنوي، وبزيادة 2.42 مليون طن عن الربع المماثل من العام السابق، وفقا لحسابات "مباشر".

وبلغ إجمالي مبيعات شركات الأسمنت السعودية بالربع الرابع من العام الماضي 13.33 مليون طن، مقارنة بمبيعات بلغت 10.92 مليون طن خلال العام 2018.

وباعت شركات الأسمنت 12.75 مليون طن داخل المملكة خلال الربع الرابع من 2019، بارتفاع نسبته 21.8 بالمائة مقارنة بمبيعات الربع المماثل من العام الماضي البالغة 10.46 مليون طن.

وبلغت صادرات الربع الرابع من العام الماضي 586 ألف طنا، مقارنة بـ 452 ألف طن في الربع المقابل من 2018، بزيادة 29.6 بالمائة.

وكانت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية "أسمنت الجنوب" الأعلى بالمبيعات بالربع الرابع من 2019 بواقع 1.94 مليون طن، يليها أسمنت السعودية بـ 1.61 مليون طن، فيما كانت أسمنت الجوف الأقل بـ 317 ألف طن.

الإنتاج والمخزونات

وبالنسبة لإنتاج شركات الأسمنت السعودية في عام 2019، شهد ارتفاعا بنحو 5.1 على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 2.14 مليون طنا.

وبلغ إجمالي إنتاج شركات الأسمنت السعودية 44.32 مليون طن في العام 2019، مقارنة بـ 42.18 مليون طن في العام 2018.

وكان إنتاج أسمنت الجنوب الأعلى بين الشركات السعودية في عام 2019 بإجمالي 6.37 مليون طن، فيما الأقل لشركة أسمنت الجوف بواقع 1.17 مليون طنا.

وبلغ إنتاج شركات الأسمنت السعودية بالربع الرابع 13.29 مليون طن، مقارنة بـ 11.07 مليون طن في الربع المماثل من العام 2018، بارتفاع 20 بالمائة.

وبالنسبة للمخزونات، شهدت تراجعا نسبته 0.6 بالمائة بنهاية عام 2019 على أساس سنوي؛ لتبلغ 1.18 مليون طنا، مقارنة بـ 1.19 مليون طنا في العام السابق.

وكان الرصيد الأعلى للمخزونات لدى شركة أسمنت المنطقة الشرقية بنهاية 2019، بإجمالي 260 ألف طن، فيما كانت أقل المخزونات لدى شركة أسمنت الجوف بواقع 3 آلاف طن.

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