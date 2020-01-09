بعد استفتاء المواطنين.. وزير سعودي يكشف خطته بشأن مقترحاتهم

الرياض- مباشر: وعد وزير التجارة والاستثمار ووزير الشؤون البلدية المكلف بالسعودية؛ ماجد القصبي، بدراسة وتنفيذ مُقترحات المواطنين بشأن تغريدته السابقة بموقع التواصل - تويتر.

وقال الوزير في تغريدة سابقة له: "لو كنت وزيراً للتجارة والاستثمار أو وزيراً للشؤون البلدية والقروية؛ ما هي القرارات التي ستتخذها في عام 2020؟ ".

شهدت التغريدة تفاعلاً وإقبالاً كبيراً من المواطنين، ورداً على ذلك غرد القصبي قائلاً: "شكرًا من القلب على هذا التفاعل، الذي كان بمثابة ورشة عمل رقمية كبرى أنتجت أكثر من 12 ألف مشاركة".

وتابع الوزير: "وسنقوم بتحليل الاقتراحات وترتيب أولوياتها وتحويلها فوراً لخطة عمل تنفيذية على مستوى الوزارتين، وسوف تتم مشاركتها معكم، لرفع مستوى جودة خدماتنا، فلكم جزيل الشكر لأنكم المطور الأول لأعمالنا".

تنوعت مقترحاتهم المواطنين لقرارات جديدة في 2020، بوزارتي التجارة والاستثمار من جانب، ووزارة الشؤون البلدية من جانب آخر.

ومن بين تلك المقترحات، اقترح رجل الأعمال صبحي بترجي، الترخيص لعدد أكبر من البنوك الإماراتية والكويتية وإجبار البنوك المحلية علي تفعيل قبول الرهن المزدوج للأراضي لضمان القروض والبحث مع باقي الوزارات تفعيل فرق التوقيت بين المنطقة الشرقية (توقيت الإمارات) والمنطقة الغربية، لضمان تخفيض 4 بالمائة على الأقل من استهلاك الكهرباء.

وطالب ملتقى الصناعيين والمصدرين السعوديين، إنشاء الغرف الصناعية المتخصصة يمكن أن يكون من أدوات دعم وزارة الصناعة والثروة المعدنية الجديدة وتحقيق أهداف رؤية 2030، ذات العلاقة برفع الصادرات غير النفطية؛ ودعم المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة؛ وخفض نسبة البطالة.

فيما اقترح محمد المسحل، الأمين العام للجنة الأوليمبية السعودية، "إصدار قراراً بنشر إحصائية ربع سنوية للأعمال الأكثر نجاحاً والأخرى الأكثر تعثراً، وإنشاء وحدة في الغرف التجارية تمكن الراغب في بدء نشاط تجاري من معرفة أفضل الأسواق والمواقع لنشاطه، وتوفر له متخصصين لتقديم استشارات تفصيلية مجانية".

واقترح المحلل الاقتصادي فضل البوعنين، 7 قرارات تمثلت في مراجعة البدل المالي وخفضه، ومحاربة الفساد في البلديات، منع تكدس المشروعات للمقاول الواحد، وانتخاب رؤساء البلديات، ودمج المجلس البلدي بالمحلي، وكذلك تنفيذ قرار عدم البناء على الشواطئ واستعادة الشواطئ المستولى عليها، بالإضافة إلى وقف الهدر المالي ونشر الحدائق العامة ورفع جودة الحياة.

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