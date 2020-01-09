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"مرسيدس بنز" تحقق مبيعات قياسية للسيارات في 2019

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"مرسيدس بنز" تحقق مبيعات قياسية للسيارات في 2019 "مرسيدس بنز" تحقق مبيعات قياسية للسيارات في 2019

مباشر: حققت "مرسيدس بنز" مبيعات قياسية للعام التاسع على التوالي، بدعم الطلب المتزايد على سيارات الدفع الرباعي وسيارات الليموزين في عام 2019.

وأعلنت الشركة الألمانية العاملة في قطاع تصنيع السيارات للسيارات" دايملر"، اليوم الخميس، أنها باعت 2.34 مليون سيارة من طراز "مرسيدس بنز" في عام 2019، بزيادة 1.3 بالمائة مقارنة بالعام السابق له.

وذكرت "مرسيدس" إنها سجلت مبيعات تاريخية مرتفعة في ألمانيا والصين والولايات المتحدة، بفضل الطلب القوي على سياراتها الرياضية وسيارات الليموزين.

وأشارت الشركة الألمانية إلى أن مبيعاتها في الصين قادت الصعود العام للمبيعات عالمياً، بعد تسجيل زيادة في الطلب بنحو 6.2 بالمائة في الدولة الآسيوية.

وبحلول الساعة 12:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم " دايملر.إيه.جي" بنحو 0.8 بالمائة مسجلاً 49.85 يورو.

مباشر (اقتصاد)

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