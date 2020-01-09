أسعار الغذاء العالمية تقفز لأعلى مستوى في 5 سنوات

مباشر - سالي إسماعيل: تواصل أسعار الغذاء عالمياً الصعود للشهر الثالث على التوالي خلال ديسمبر/كانون الأول، لتقفز إلى أعلى مستوى في نحو 5 سنوات.

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة (الفاو)، اليوم الخميس، فإن مؤشر أسعار الغذاء صعد إلى 181.7 نقطة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، بزيادة 2.5 بالمائة عن الشهر السابق له.

وتعتبر قراءة مؤشر أسعار الغذاء العالمية في الشهر الأخير من عام 2019 هي الأعلى منذ ديسمبر/كانون الأول 2014.

وبالنظر إلى الأداء الشهري في أسعار الغذاء العالمية، فإن مؤشر أسعار الزيوت النباتية ارتفع بنسبة 9.4 بالمائة في الشهر الماضي مقارنة مع الشهر السابق له، ليكون الصعود الشهري السادس على التوالي.

أما مؤشر أسعار السكر ارتفع بنحو 4.8 بالمائة في ديسمبر/كانون الأول مقارنة مع نوفمبر/تشرين الثاني، كما زاد مؤشر أسعار منتجات الألبان بنحو 1.4 بالمائة في الفترة نفسها.

في حين لم يشهد مؤشر أسعار اللحوم تغييراً يذكر في الشهر الماضي مقارنة مع الشهر السابق له، وفقاً للبيانات.

وبالنسبة لعام 2019 بأكمله، فإن مؤشر أسعار الغذاء العالمية بلغ في المتوسط 171.5 نقطة وهو أعلى بنحو 1.8 بالمائة عن قراءة عام 2018.

لكن مع ذلك، فإن المؤشر لا يزال أقل بنحو 25 بالمائة من القمة المسجلة في عام 2011 عند 203 نقطة، وفقاً للبيانات