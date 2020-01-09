وزير خارجية الكويت: 3 مبادئ أساسية باتفاقية "المقسومة" مع السعودية

الكويت – مباشر: قال وزير الخارجية الكويتي، اليوم الخميس، إنه جرى التوافق بين الكويت والسعودية بشأن اتفاقية المنطقة المقسومة على ثلاثة مبادئ هي السيادة الكاملة لكل دولة على القسم الذي ضم إليها وخط التقسيم وضمان حقوق كل طرف في الثروة.

وأضاف الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح في جلسة خاصة بمجلس الأمة، "تم التوافق في إطار التفاوض وفق ثلاثة مبادئ الأول هو السيادة الكاملة لكل دولة على القسم الذي ضم إليها من المنطقة المقسومة منذ عام 1965".

وأضاف أن المبدأ الثاني يتضمن خط التقسيم وهو خط حدود نهائي بين البلدين، أما المبدأ الثالث فهو ضمان حقوق كل طرف في الثروة في كامل المنطقة المقسومة باعتباره تعهدا قاطعاً ملزماً لكلا الطرفين.

ووقعت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اتفاقية ملحقة لاتفاقية تقسيم إنتاج النفط بالمنطقة المحايدة واتفاقية المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما ومذكرة تفاهم.

ويوم الاثنين، وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروعي قانونين بخصوص اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة ومذكرة تفاهم بين الكويت والمملكة، فيما أقرهما مجلس الوزراء السعودي باجتماعه يوم الثلاثاء.

ويمكن أن تُنتج المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية التي تتضمن حقلي الخفجي والوفرة أكثر من 500 ألف برميل نفط يومياً.

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