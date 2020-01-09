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قرض إضافي من "سكني" لمنسوبي وزارة التعليم السعودية

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قرض إضافي من "سكني" لمنسوبي وزارة التعليم السعودية قرض إضافي من "سكني" لمنسوبي وزارة التعليم السعودية

الرياض - مباشر: وقع وزيرا التعليم والإسكان السعودي اتفاقية تعاون بين التعليم وبرنامج "سكني"، يتولى من خلالها البرنامج تقديم خِدْمات إسكانية لمنسوبي وزارة التعليم من المواطنين المدرجين في قائمتي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، ممن تنطبق عليهم شروط الدعم السكني.

وتضمّنت الاتفاقية نقلاً عن وكالة الأنباء - واس، تقديم مزايا خاصة غير مسبوقة لمنسوبي وزارة التعليم تتيح الحصول على قرض إضافي حسن يصل إلى 95 ألف ريال لمن تجاوزوا سن الأربعين عاماً.

وتابع البيان: تضاف إلى القرض الأساسي المدعوم الذي يصل إلى 500 ألف ريال، وذلك ضمن مبادرة "دعم المدنيين" التي توفّر للفئة العمرية من سن 40 إلى 44 عاماً قرضاً إضافياً حَسَناً يصل إلى 75 ألف ريال، ومن 45 إلى 50 عاماً الاستفادة من 85 ألف ريال، ومن سن الـ50 عاماً وأكثر يمكنهم الاستفادة من قرض إضافي حسن يصل إلى 95 ألف ريال.

وتم توقيع الاتفاقية في إطار التسهيلات والخِدْمات المتنوعة التي يوفرها "سكني" لمستفيديه، لتمكينهم من التملّك السكني تماشياً مع أهداف "برنامج الإسكان".

وتنص الاتفاقية على الاستفادة من حلول برنامج "الإسكان التنموي" التابع لوزارة الإسكان لمن تنطبق عليهم الشروط.

كما تنص الاتفاقية على تسهيل إقامة معارض "سكني" في مواقع وزارة التعليم، والحصول على جميع الامتيازات والبرامج الترويجية والعروض الحصرية الخاصة من البنوك والمؤسسات التمويلية، من بينها (مصرف الراجحي والبنك الأهلي ومجموعة سامبا المالية وبنك الرياض) التي جرى التوقيع معها خلال الحفل.

وأضاف أنه سيتم تقديم خصومات على عدد من مشاريع الوحدات السكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين، وخصم على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال، ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال دعم كامل الأرباح من إجمالي مبلغ التمويل الذي يصل إلى 500 ألف ريال، وتخفيض الدفعة المقدمة إلى 5بالمائة.

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