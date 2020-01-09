البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السعودي 1.9% خلال 2020

الرياض – مباشر: أصدر البنك الدولي، اليوم الخميس، إصدار شهر يناير/ كانون الثاني 2020، من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية.

وتوقع البنك الدولي؛ وفقاً للتقرير، نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بنسبة 1.9 بالمائة خلال عام 2020، بينما توقع نمو الناتج بنحو 0.4 بالمائة في عام 2019.

وتوقع البنك الدولي، ارتفاع وتيرة نمو الناتج المحلي بالسنوات التالية في 2021 و2020 بالمملكة لتصل إلى 2.2 بالمائة و2.4 بالمائة على التوالي.

وخفض البنك الدولي، توقعات لنمو اقتصاد المملكة بنحو 1.2 بالمائة لعام 2020 مقارنة بـتقديراته السابقة.

وكانت توقعات البنك الدولي السابقة تشير إلى نمو الناتج المحلي للسعودية بنسبة 3.1 بالمائة في عام 2020، و2.3 بالمائة في عام 2021.

وأشار البنك الدولي، في تقريره، إلى أن تحسن النمو بالأسواق الناشئة خلال 2020 من المتوقع أن تقوده 8 دول؛ تضم المملكة العربية السعودية، والأرجنتين، والبرازيل، والهند، وإيران، والمكسيك، وروسيا، وتركيا.

ولفت البنك الدولي، إلى جهود الحكومة السعودية إلى تعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع تنمية القطاع الخاص، وإنشاء هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وإسهام في الناتج المحلي.

وعلى المستوى العالمي، توقع البنك الدولي أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.5 بالمائة في 2020؛ مع تعافي معدلات الاستثمار والتجارة تدريجياً من مستوياتها المتدنية العام الماضي، لافتاً إلى أن مخاطر التراجع لا تزال قائمة.

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