"الأخضر" يكسو أسهم السوق السعودي بالمنتصف

الرياض - بدور الراعي: تمكن السوق السعودي خلال منتصف تعاملات جلسة نهاية الأسبوع من الصعود ليعوض الخسائر التي سجلها في الجلسات السابقة على أثر الأحداث السياسية بالمنطقة وانحسار التوترات بين واشنطن وطهران، واكتست جميع الأسهم باللون الأخضر.

وبحلول الساعة 1:50 بتوقيت الرياض، لم يسجل أي سهم بشاشات التداول تراجعاً لتسجل كافة الأسهم ارتفاعاً وعددها 194 سهماً، فيما استقر سهم وحيد فقط عند مستوياته السابقة.

وتأتي ارتفاعات السوق بعد هدوء حدة الأحداث الجيوسياسية وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة لا ترغب في الرد على الضربة الإيرانية مع الإشارة لعدم وجود خسائر.

كما دعم ارتفاعات السوق الأداء الإيجابي لقطاع الطاقة من خلال مكاسب سهم أرامكو السعودية الذي قفز بنسبة 1.32 بالمائة ليلامس مستويات الـ34.65 ريال بالتزامن مع انتهاء فترة مدير الاستقرار السعري للسهم مع نهاية جلسة اليوم.

وحقق سهم أرامكو أعلى نشاطاً من حيث التداولات بنحو 433.736 مليون ريال، من خلال 12.6 مليون سهم.

ونصت نشرة طرح أرامكو السعودية على أن أسهم التخصيص الإضافي بحد أقصى يصل إلى عدد أسهم تمثل نسبتها 15 بالمائة من إجمالي عدد الأسهم المشمولة في الطرح (450 مليون سهم)، يقرضها المساهم المقرض إلى مدير الاستقرار السعري؛ بهدف تنفيذ آلية الاستقرار السعري.

وكان سهم أسمنت حائل الأكثر صعوداً بنسبة 10 بالمائة، وتلاه سهم الشرقية للتنمية بنسبة 8.61 بالمائة، وأسمنت الشمالية بنحو 7.59 بالمائة.

وتمكن قطاع البنوك من الصعود بنسبة 2.82 بالمائة مع صعود سهمي الإنماء والراجحي بنحو 2.40 بالمائة، و2.18 بالمائة.

وقفز قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.79 بالمائة مع ارتفاع سهم سابك بنحو 1.55 بالمائة، وكيان السعودية بنسبة 2.84 بالمائة.

وفي تلك الأثناء حقق السوق تداولات بنحو 136.32 مليون سهم بقيمة 3.35 مليار ريال من خلال 136.9 ألف صفقة.

وتعليقاً على أداء السوق قال المستشار المالي محمد الميموني إن السوق اليوم ارتفع بسبب انخفاض حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، لافتاً إلى أن أسواق المال حساسة جداً للأوضاع الجيوسياسية أي حدث يؤثر سواء بالإيجاب أو بالسلب ويكون هناك مبالغة بالرد.

وتابع الميموني لـ "مباشر" أن استغلال الحدث السياسي والاستفادة من الارتداد يعتبر أمراً جيداً وينعكس على محفظة المتداولين بالأرباح.

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