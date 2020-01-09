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سفير الأردن لدى " إسرائيل " : العلاقات بين تل أبيب وعمّان مهمة

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سفير الأردن لدى " إسرائيل " : العلاقات بين تل أبيب وعمّان مهمة سفير الأردن لدى " إسرائيل " : العلاقات بين تل أبيب وعمّان مهمة

جي بي سي نيوز :-  قال سفير الأردن لدى إسرائيل، غسان المجالي: إن العلاقات بين البلدين مهمة واستراتيجية لكلا الطرفين.

وذكر في تصريحات للصحفي في هيئة البث الإسرائيلية (مكان) شمعون آران، أن هناك تعاوناً بين الدولتين في عدة مجالات، مثل: التنسيق الأمني ومكافحة الإرهاب.

وأضاف السفير: أن احترام معاهدة السلام بين المملكة وإسرائيل هو أمر أساسي وضروري، مؤكدًا أن دور عمان في القدس والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية والمحافظة على الوضع القائم فيها، تعتبر أموراً أساسية بالنسبة للأردن، وتشكل خطاً أحمر لايُسمح بتجاوزه.

واستذكر المجالي، أن احترام إسرائيل لالتزاماتها بهذا الخصوص، سيكون له وقع إيجابي أيضاً على العلاقات بين البلدين . دنيا الوطن 

جي بي سي نيوز

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