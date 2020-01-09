أخبار عاجلة

فیديو للحظة إطلاق صاروخ إيراني باتجاه الطائرة الأوكرانية المنكوبة -
آبل تسرع إعادة تدوير هواتف آيفون عبر روبوت Daisy -
هواتف ذكية من الحكومة الأمريكية تأتي مع برامج ضارة صينية -
مبيعات آبل من آيفون تقترب من بلوغ المليارين -
فيسبوك تعتزم إطلاق تطبيق Lasso المنافس لـ TikTok في دولة جديدة -
فيسبوك تبدأ التوسع في إطلاق تصميمها الجديد -
هواوي تعلن عن مبيعاتها الشهرية من هاتفها القابل للطي Mate X -
تشييع جنازة السلطان قابوس بن سعيد -
الحكيم في بيتك | مفيش خلية ما بتتأثرش بيه.. إيه اللي ممكن يحصل لو المدخن استمر في التدخين؟ -
إيران تتراجع وتعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية "بدون تعمد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

تحويلات مرورية على طريق عمّان-الزرقاء

Google+ Print
تحويلات مرورية على طريق عمّان-الزرقاء تحويلات مرورية على طريق عمّان-الزرقاء

جي بي سي نيوز :-   أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتعاون مع إدارة السير المركزية، إجراء تحويلات للسير للمنطقة الواقعة على تقاطع أوتوستراد عمان–الزرقاء "قرب جسر الحزام" ضمن مشروع باص التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء على مرحلتين.
وافادت الوزارة في بيان صدر اليوم الأربعاء، ان المرحلة الأولى للتحويلات ستبدأ اعتبارا من صباح يوم الجمعة العاشر من كانون الثاني الحالي، حيث سيتم تحويل السير القادم من الزرقاء باتجاه عمان إلى التحويلة الجديدة يمين جسر الحزام القائم، ومن ثم الاتجاه الى الاشارة الضوئية مع ضرورة الالتزام باتجاه المسرب الأيمن للمتجهين إلى عمان – وسط البلد والالتزام بالمسرب الأيسر للمتجهين إلى طريق الحزام عبر الإشارة الضوئية.
وقالت إن المرحلة الثانية تبدأ اعتبارا من ظهر يوم السبت المقبل الحادي عشر من الشهر الجاري، اذ سيتم تحويل السير القادم من عمان الى الزرقاء بعد الاشارة الضوئية على تقاطع الحزام البوليتكنك باتجاه التحويلة الجديدة يسار جسر الحزام، وينصح باستخدام طرق بديلة وتجنب مناطق تحويل السير ما أمكن.
ودعت الوزارة في بيانها، المواطنين القادمين من منطقة شارع الشهيد، الى استخدام طريق تقاطع مشاغل الأمن العام – النبعة – طريق ياجوز، أو طريق شارع الأردن – شفا بدران – طريق بيرين – الزرقاء أو طريق طبربور – أبوعليا - ياجوز- الرصيفة .
كما دعت، القادمين من منطقة وسط البلد – المحطة، الى استخدام طريق ماركا – جسر ماركا – الرصيفة أو طريق ماركا – تحويلة ماركا الجديدة – اشارة التدريب المهني – طريق الحزام – الزرقاء، والقادمين من جنوب عمان أو طريق المطار أو منطقة الدوار الثامن/ وادي السير، الى استخدام طريق ممر عمان التنموي –الزرقاء، والقادمين من الزرقاء – عمان، الى استخدام طريق الزرقاء – بيرين – شفا بدران أو طريق الزرقاء –ياجوز –عمان أو طريق ممر عمان التنموي أو طريق الزرقاء –الرصيفة – ماركا.
واشارت الوزارة، الى انه تم تأمين عناصر السلامة المرورية والاشارات الارشادية والتحذيرية المناسبة لهذه المواقع والطرق وتهيب بالمواطنين الالتزام بإرشادات إدارة السير والاشارات الارشادية والتحذيرية في الموقع .

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور : التسجيل الكامل لجلسة الثلاثاء حول قوانين الجنسية والاستثمار والعقبة والسير

بالفيديو والصور : التسجيل الكامل لجلسة الثلاثاء حول قوانين الجنسية والاستثمار والعقبة والسير

بالفيديو .. داعية أردني يتوفى خلال خطبته في جاهة بالكويت

بالفيديو .. داعية أردني يتوفى خلال خطبته في جاهة بالكويت

تعزيزات للنظام إلى ريف حلب.. وتوقع ببدء المعركة قريباً

تعزيزات للنظام إلى ريف حلب.. وتوقع ببدء المعركة قريباً

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الاردني 2ر2 بالمئة للعام الحالي

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الاردني 2ر2 بالمئة للعام الحالي