تحويلات مرورية على طريق عمّان-الزرقاء

جي بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتعاون مع إدارة السير المركزية، إجراء تحويلات للسير للمنطقة الواقعة على تقاطع أوتوستراد عمان–الزرقاء "قرب جسر الحزام" ضمن مشروع باص التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء على مرحلتين.

وافادت الوزارة في بيان صدر اليوم الأربعاء، ان المرحلة الأولى للتحويلات ستبدأ اعتبارا من صباح يوم الجمعة العاشر من كانون الثاني الحالي، حيث سيتم تحويل السير القادم من الزرقاء باتجاه عمان إلى التحويلة الجديدة يمين جسر الحزام القائم، ومن ثم الاتجاه الى الاشارة الضوئية مع ضرورة الالتزام باتجاه المسرب الأيمن للمتجهين إلى عمان – وسط البلد والالتزام بالمسرب الأيسر للمتجهين إلى طريق الحزام عبر الإشارة الضوئية.

وقالت إن المرحلة الثانية تبدأ اعتبارا من ظهر يوم السبت المقبل الحادي عشر من الشهر الجاري، اذ سيتم تحويل السير القادم من عمان الى الزرقاء بعد الاشارة الضوئية على تقاطع الحزام البوليتكنك باتجاه التحويلة الجديدة يسار جسر الحزام، وينصح باستخدام طرق بديلة وتجنب مناطق تحويل السير ما أمكن.

ودعت الوزارة في بيانها، المواطنين القادمين من منطقة شارع الشهيد، الى استخدام طريق تقاطع مشاغل الأمن العام – النبعة – طريق ياجوز، أو طريق شارع الأردن – شفا بدران – طريق بيرين – الزرقاء أو طريق طبربور – أبوعليا - ياجوز- الرصيفة .

كما دعت، القادمين من منطقة وسط البلد – المحطة، الى استخدام طريق ماركا – جسر ماركا – الرصيفة أو طريق ماركا – تحويلة ماركا الجديدة – اشارة التدريب المهني – طريق الحزام – الزرقاء، والقادمين من جنوب عمان أو طريق المطار أو منطقة الدوار الثامن/ وادي السير، الى استخدام طريق ممر عمان التنموي –الزرقاء، والقادمين من الزرقاء – عمان، الى استخدام طريق الزرقاء – بيرين – شفا بدران أو طريق الزرقاء –ياجوز –عمان أو طريق ممر عمان التنموي أو طريق الزرقاء –الرصيفة – ماركا.

واشارت الوزارة، الى انه تم تأمين عناصر السلامة المرورية والاشارات الارشادية والتحذيرية المناسبة لهذه المواقع والطرق وتهيب بالمواطنين الالتزام بإرشادات إدارة السير والاشارات الارشادية والتحذيرية في الموقع .



