خطة الهند لبيع أصول حكومية تفشل في تحقيق المستهدف

مباشر: ذكرت تقارير أن خطة الهند لبيع أصول مملوكة للدولة بقيمة 14.7 مليار دولار لسد عجز الموازنة حققت أقل من نصف المستهدف.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر لم تسمها على صلة بالأمر، اليوم الخميس، أن إيرادات عمليات بيع الأصول في الإثنين عشر شهراً المنتهية في مارس/أذار الماضي من المتوقع أن تتراوح بين 500 مليار روبية (7 مليارات دولار) إلى 600 مليار روبية.

وكانت الحكومة الهندية تستهدف بيع أصولاً مملوكة للدولة بقيمة 1.05 تريليون روبية في نفس الفترة، بحسب التقرير.

وأشار التقرير إلى أن تعقد عملية بيع بعض الأصول تعني أن الوقت سينفذ من الحكومة هذا العام.

ومن شأن الفشل في الحصول على الإيرادات المستهدفة من بيع الأصول أن يزيد المشاكل المالية التي تواجه الخزانة في الهند، والتي تعاني بالفعل من هبوط يتجاوز التوقعات لعوائد الضرائب.

ويتوقع مسؤولون في الهند أن يتسع عجز الموازنة إلى 3.8 بالمائة نسبة للناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي، مقابل مستهدف يبلغ 3.3 بالمائة.

وأضافت المصادر أن الحكومة ستحاول الدفع تجاه عمليات بيع لحصص الأقلية تشمل تدابير عبر الصناديق المتداولة في البورصة لزيادة الإيرادات.

وكانت محطة "إي.تي.ناو" التلفزيونية نقلت عن مصادر حكومية أن عجز الموازنة في العام المالي الحالي سيبلغ نحو 4 تريليونات روبية.

وعانت الهند من تباطؤ حاد للنمو الاقتصادي في العام الماضي، كما خفضت الحكومة تقديراتها للنمو في العام المالي الحالي لأقل مستوى منذ 11 عاماً.