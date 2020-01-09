سهم أرامكو السعودية يصعد 1.2% باليوم الأخير لفترة الاستقرار السعري

الرياض – السيد جمال: سجل سهم شركة الزيت العربية السعودية - أرامكو السعودية أداءً إيجابياً خلال تعاملات اليوم الخميس، ليستمر بالمنطقة الخضراء بعد مرور منتصف الجلسة.

وارتفع سهم الشركة بنسبة 1.17 بالمائة، بحلول الساعة 1:37 بتوقيت السعودية، ليربح 00.4 ريال منذ بداية الجلسة، ليصل سعر السهم لمستوى 34.60 ريال.

وبلغت قيمة التداولات على السهم حتى هذه اللحظات 410.02 مليون ريال، من خلال التداول على 11.91 مليون سهم، تمت عبر نحو 8.93 ألف صفقة.

ومن المقرر أن تنتهي، اليوم، مدة الاستقرار السعري لسهم أرامكو السعودية بنهاية يوم العمل.

ونصت نشرة طرح أرامكو على أن أسهم التخصيص الإضافي بحد أقصى يصل إلى عدد أسهم تمثل نسبتها 15 بالمائة من إجمالي عدد الأسهم المشمولة في الطرح (450 مليون سهم)، يقرضها المساهم المقرض إلى مدير الاستقرار السعري (جولدمان ساكس العربية السعودية)؛ بهدف تنفيذ آلية الاستقرار السعري.

ولم ينفذ مدير الاستقرار السعري أي عمليات حتى السهم حتى الـ 7 من يناير/ كانون الثاني الجاري؛ وفقاً لبيان من أرامكو.

وبدأت أرامكو السعودية تداولاتها بالسوق السعودي، يوم الأربعاء 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، ضمن قطاع الطاقة.

وارتفع المستوى المؤشر العام للسوق - تاسي، في هذه الأثناء بنحو 2.4 بالمائة، مضيفاً 197.2 نقطة لمستواه، ليقفز عند 8321.31 نقطة.

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