السعودية.. إطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة

الرياض - مباشر: أعلن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة بوزارة الطاقة السعودية، اليوم الخميس، عن إطلاق طلبات التأهيل (RFQ) للمرحلة الثالثة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، التي تتكون من 4 مشاريع لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة إجمالية تصل إلى 1,200 ميجاوات.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية - واس، سيتم تقسيم مشاريع هذه المرحلة إلى فئتين: "الفئة أ" تشمل مشروع ليلى 80 ميجاوات ومشروع وادي الدواسر 120 ميجاوات، أما "الفئة ب" فتشمل مشروع سعد 300 ميجاوات ومشروع الرس 700 ميجاوات.

وقال رئيس مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة بوزارة الطاقة فيصل بن عبدالله اليمني، إن جميع المشاريع التي سيتم طرحها في المرحلة الثالثة ستتطلب حداً أدنى من المحتوى المحلي بنسبة 17 بالمائة، ويتم قياسه بناء على منهجية وآلية هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، التي تركز على قياس القيمة المضافة للمحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني.

وطرح مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في عام 2017 المرحلة الأولى من مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة، التي ضمت مشروع سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 300 ميجاوات، الذي تم ربطه مؤخراً بشبكة الكهرباء الوطنية، ومشروع دومة الجندل لطاقة الرياح بقدرة 400 ميجاوات؛ وهو قيد البناء حالياً.

ويُعد البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في المملكة برنامجاً طويل المدى متعدد الأوجه، ومصمماً لتحقيق التوازن في مزيج الطاقة الكهربائية والوفاء بمساهمات المملكة الطوعية والمقررة وطنياً لتجنب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغازات الاحتباس الحراري الأخرى تماشياً مع رؤية المملكة 2030، حيث يهدف البرنامج إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة بشكل كبير في مزيج الطاقة الكهربائية في المملكة.

ترشيحات:

حساب المواطن بالسعودية يودع 2.6 مليار ريال للمستفيدين بدفعة يناير

مسؤولون سعوديون يؤكدون دعم المملكة للعراق للخروج من الأزمة الراهنة

اليوم.. انتهاء فترة الاستقرار السعري لسهم أرامكو السعودية