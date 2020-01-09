استقرار معدل البطالة بمنطقة اليورو عند أدنى مستوى منذ 2008

مباشر: استقر معدل البطالة في منطقة اليورو عند أدنى مستوى منذ في 12 عاماً خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، مع انخفاض عدد الأشخاص العاطلين عن العمل.

وكشفت البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات "يوروستيت"، اليوم الخميس، أن معدل البطالة في منطقة اليورو استقر عند مستوى 7.5 بالمائة بنهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وهي نفس مستويات الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن معدل البطالة في منطقة اليورو سوف يسجل 7.5 بالمائة خلال نوفمبر/تشرين الثاني.

ولا يزال معدل البطالة في منطقة اليورو بذلك هو الأدنى منذ يوليو/تموز عام 2008.

وأوضحت البيانات أن عدد الأشخاص العاطلين عن العمل في منطقة اليورو تراجع بمقدار 10 آلاف شخص خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقارنة بأكتوبر/تشرين الأول 2019.

أما على أساس سنوي، فإن عدد الأشخاص العاطلين عن العمل في منطقة اليورو هبط بمقدار 642 ألف شخص.

وبحلول الساعة 10:13 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو أمام عند مستوى 1.1103 دولار.