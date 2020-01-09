حساب المواطن بالسعودية يودع 2.6 مليار ريال للمستفيدين بدفعة يناير

الرياض - مباشر: أعلن برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية، عن إيداع 2.6 مليار ريال الدعم المخصص لشهر يناير/ كانون الثاني الجاري للمستفيدين المكتملة طلباتهم لنحو 12.7 مليون مستفيد وتابع.

وأضاف البرنامج في بيان تلقاه "مباشر" اليوم الخميس، أن نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة بلغت 83 بالمائة.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 13.1 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 63.5 مليار ريال منها 429 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأضاف البرنامج، أنه تم إيداع 13.1 مليون ريال تعويضات للدفعة السابقة، بمتوسط 959 ريالاً للأسرة المستحقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني بأن نسبة أعداد المستفيدين الرئيسيين ارتفعت بما يقارب 0.2 بالمائة عن الدفعة السابقة، مشيراً إلى أن 51 بالمائة من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل.

وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 959 ريالاً، والبالغ عددهم قرابة 2.3 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 59 بالمائة، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق في دفعة شهر يناير أكثر من 1.5 مليون مستفيد، مشكلين 41 بالمائة من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 93 بالمائة أما ربَات الأسر فقد بلغت نسبتهن 7 بالمائة، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 51 بالمائة متجاوزاً عددهن 806 آلاف مستفيدة.

وشكل الذكور المستقلين في دفعة شهر يناير 49 بالمائة والبالغ عددهم أكثر من 766 ألف مستفيد، موضحاً أن 83 بالمائة من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 17 بالمائة على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

كان البرنامج أعلن عن إيداع الدعم المخصص لشهر ديسمبر/ كانون الأول للمستفيدين المكتملة طلباتهم لنحو 12.7 مليون مستفيد وتابع، مشيراً إلى أن إجمالي الدعم الذي تم إيداعه خلال الدفعة الـ 25 بلغ 2.6 مليار ريال، بمتوسط 961 ريالاً للأسرة المستحقة.

وبرنامج "حساب المواطن" هو برنامج وطني أطلقته المملكة العربية السعودية؛ بهدف زيادة كفاءة دعم الحكومة للمواطنين في شكل مباشر، وسيتشكل مقدار الدعم وفقاً لتحديد معدل الاستهلاك الطبيعي للأسرة والفرد، وسيكون البرنامج خاضعاً للمراجعة الدورية لمعدلات الاستهلاك لتحقيق أقصى قدر من الإنصاف.

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