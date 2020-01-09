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بعد هروب غصن.. خطوة يابانية تجاه لبنان

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بعد هروب غصن.. خطوة يابانية تجاه لبنان بعد هروب غصن.. خطوة يابانية تجاه لبنان

جي بي سي نيوز :- تسعى اليابان للحوار الدبلوماسي مع لبنان بشأن، المدير التنفيذ السابق لشركة "نيسان" كارلوس غصن، الذي هرب من الإقامة الجبرية في طوكيو، بحسب مسؤول بالحكومة اليابانية رفض الكشف عن هويته.

ونقلت "بلومبرغ" عن المسؤول قوله إن اليابانية لا تزال غير مدركة للتفاصيل المختلفة بشأن الأمر، بما في ذلك كيف فر غصن من اليابان وأين يوجد حاليًا بالتحديد.

وذلك بعدما هرب الرئيس السابق لصانعة السيارات اليابانية "نيسان موتور" من اليابان إلى لبنان، قبل محاكمته بشأن اتهامات تتعلق بسوء السلوك المالي.

في السياق ذاته، نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، عن مصادر أن محكمة دائرة طوكيو قررت إبطال قرار الإفراج بكفالة الذي أصدرته لرئيس مجلس إدارة نيسان السابق كارلوس غصن، وستتم مصادرة الكفالة المالية ومقدارها نحو 13.8 مليون دولار. كما سيتم احتجاز غصن في مركز اعتقال في حالة عودته إلى اليابان.

المصدر : ليبانون ديبايت

جي بي سي نيوز

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