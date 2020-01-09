مركز فقيه للإخصاب يطلق تطبيقًا ذكياً لخدمة المرضى

انطلاقاً من حرصه على التطوير المستمر لخططه الاستراتيجية بما يواكب التحول الإلكتروني في دولة الإمارات والعالم. أطلق مركز فقيه للإخصاب، أحد المراكز الرائدة في مجال التلقيح الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي مؤخراً تطبيق "Fakih IVF" لأجهزة الهواتف الذكية، بهدف تعزيز تجربة المرضى وتحسينها، وتسهيل جميع المراحل التي من الممكن أن يخوضها منذ بداية رغبته في تسجيل موعد وحتى انتهاء فترة العلاج.

إذ يتيح تطبيق الهاتف المحمول، الذي يأتي إطلاقه ثمرة لعام من البحث والدراسات المكثفة والاجتهاد، للمرضى إدارة مواعيدهم الطبية بسهولة فائقة، واستعراض العلاجات المختلفة المقدمة من قبل المركز على أيدي مجموعة كبيرة من خبراء الخصوبة، والحصول على معلومات وإرشادات حول الخدمات على مدار الساعة.

وبهذه المناسبة، قالت وفاء العلي، المدير العام لمركز فقيه للإخصاب: "نشهد في هذه الفترة تزايداً في معدلات العقم بين الأزواج الشباب الراغبين في تكوين أسرة وإنجاب الأطفال، الأمر الذي يدفعنا إلى العمل بشكل دائم ومستمر على تسهيل رحلتهم نحو تحقيق هذا الحلم، إذ تتضافر جهود فريق المركز للتوصل إلى حلول أكثر واقعية وإيجابية لمعالجة مشاكلهم من خلال توفير أفضل خيارات العلاج المتاحة ".

ومن جانبه قال وسيم حمادة، الرئيس التنفيذي للتسويق في مجموعة مراكز فقيه للإخصاب: "نسعى من خلال إطلاق هذا التطبيق الحصري للهاتف المحمول، إلى إنشاء منصة تربطنا بمرضانا وتساعدنا على فهم احتياجاتهم واهتماماتهم بشكل أفضل. فمن خلال الاشتراك في هذا التطبيق، سيتمكن المرضى من التعرف على آراء كبار خبراء الإخصاب حول مشكلات الخصوبة بشكل عام، والتي يمكن أن تساعدهم في إيجاد حلول شاملة لجميع تحدياتهم المتعلقة بالإنجاب واختيار العلاج الأنسب لكل حالة على حدة".

وأشار حمادة إلى أن التطبيق الجديد يوفر لمستخدميه إمكانية تحديد وإدارة مواعيد مراجعة العيادة بسهولة، والتعرف على مختلف العلاجات التي يوفرها مركز فقيه للإخصاب، ومعرفة المزيد عن أعضاء الفريق الطبي من خلال الاطلاع على سيرهم المهنية.

وأضاف بأن التطبيق يمنح المرضى والمراجعين مساحة واسعة من الخصوصية، لاسيما من خلال زاوية مخصصة لطرح الأسئلة المباشرة مع الطبيب المختص، والاستفسار بشكل كامل عن أي صعوبات تواجهه. في حين أكد على أن التطبيق تم تصميمه بشكل مميز وذكي، ويسهل التعامل مع محتوياته، والانتقال من صفحة إلى أخرى.

وجاء إطلاق التطبيق بهدف تمكين فريق مركز فقيه للإخصاب من التواصل عن كثب مع المرضى وتزويدهم بتحديثات المركز وأجدد العلاجات المتوفرة، وتثقيفهم حول مشكلات الخصوبة من خلال النصائح التي ترسل إليهم عبر إشعارات التطبيق، بالإضافة إلى اطلاعهم على أحدث العروض الترويجية المختلفة.

يُعتبر مركز فقيه للإخصاب أحد المراكز الرائدة في مجال علاج العقم، وأمراض النساء والتوليد، وعلم الوراثة، والحقن المجهري في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ويمتلك المركز فروعاً في كل من أبوظبي، والعين، ودبي. ويواصل المركز، بفضل التقنيات الحديثة التي يوظفها، التقدم في مجال الطب الإنجابي في المنطقة.