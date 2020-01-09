تحقيقات إيران الأولية تؤكد اشتعال الطائرة الأوكرانية قبل تحطمها

مباشر: اشتعلت النيران في الطائرة الأوكرانية قبل تحطمها مباشرة في جنوب غرب طهران وذلك بعد فترة وجيزة من إقلاعها، وفقاً لتقارير إيرانية أولية، في حين أكدت أوكرانيا أنها تدرس عدة أسباب محتملة وراء تحطم الطائرة "بوينج 737".

وتحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بعد فترة وجيزة من إقلاعها أمس من طهران، ليسفر الحادث عن مقتل 176 شخصاً من 7 دول مختلفة.

وأظهر التقرير الأولي الصادر عن منظمة الطيران المدني الإيرانية ونقلته وكالة رويترز، اليوم الخميس، مستشتهداً بشهود عيان في موقع الحادث، أن محرك الطائرة الأوكرانية اشتعل قبل تحطم الطائرة مباشرة جنوب غرب طهران.

ومن جانب آخر، أوضح التقرير أن طائرة بوينج، التي كانت آخر أعمال الصيانة المقررة لها يوم 6 يناير/كانون الثاني، واجهت مشكلة فنية بعد إقلاعها بفترة وجيزة وبدأت في التوجه نحو المطار قبل تحطمها.

ولا يزال سبب الحادث مجهولاً، وسط تقديرات أولية تشير إلى اشتعال النيران في محرك الطائرة.

وأفادت وكالة رويترز نقلاً عن مصدر أمني كندي، أن هناك أدلة على أن أحد محركات الطائرة كان مشتعلاً.

ووقع الحادث بعد ساعات من شن إيران هجمات صاروخية على القوات الأمريكية في العراق، ما دفع البعض للتكهن بأن الطائرة ربما تعرضت للقصف، لكنه ثلاثة مصادر أمنية نفت تلك التكنات مع التأكيد على أن السبب عطلاً فنياً.

ومن جانبه، قال الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" في بيان متلفز نقلته وكالة رويترز، اليوم الخميس، إن أولوية أوكرانيا هي تحديد أسباب تحطم الطائرة المحطمة وبالتأكيد سنكشف الحقيقة.

وتابع: "ولهذا الغرض، سيتم إجراء تحقيق شامل ومستقل وفقاً للقانون الدولي".

وأكد الرئيس الأوكراني أنه سيتحدث هاتفياً مع نظيره الإيراني حسن روحاني لزيادة التعاون في التحقيق بالحادث.

وكان الرئيس الأوكراني أكد بالأمس مقتل جميع ركاب الطائرة المنكوبة وكذلك طاقم الطائرة.