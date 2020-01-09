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أوكرانيا تدرس احتمالات عديدة وراء تحطم طائرة بوينج في إيران

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أوكرانيا تدرس احتمالات عديدة وراء تحطم طائرة بوينج في إيران أوكرانيا تدرس احتمالات عديدة وراء تحطم طائرة بوينج في إيران

مباشر: تدرس أوكرانيا عدة أسباب محتملة وراء تحطم الطائرة "بوينج 737" في إيران، والتي أدت لمقتل كل من الركاب وطاقم الطائرة.

وتحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بعد فترة وجيزة من إقلاعها أمس من طهران، ليسفر الحادث عن مقتل 176 شخصاً من 7 دول مختلفة.

وقال الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" في بيان متلفز نقلته وكالة رويترز، اليوم الخميس، إن أولوية أوكرانيا هي تحديد أسباب تحطم الطائرة المحطمة وبالتأكيد سنكشف الحقيقة.

وتابع: "ولهذا الغرض، سيتم إجراء تحقيق شامل ومستقل وفقاً للقانون الدولي".

وأكد الرئيس الأوكراني أنه سيتحدث هاتفياً مع نظيره الإيراني حسن روحاني لزيادة التعاون في التحقيق بالحادث.

وكان الرئيس الأوكراني أكد بالأمس مقتل جميع ركاب الطائرة المنكوبة وكذلك طاقم الطائرة.

ولا يزال سبب الحادث مجهولاً، وسط تقديرات أولية تشير إلى اشتعال النيران في محرك الطائرة.

وفي السياق نفسه، فإن التقرير الأولي الصادر عن منظمة الطيران المدني الإيرانية اليوم مستشتهداً بشهود عيان في موقع الحادث، أشار إلى أن محرك الطائرة الأوكرانية اشتعل قبل تحطم الطائرة مباشرة جنوب غرب طهران.

ومن جانب آخر، أوضح التقرير أن طائرة بوينج، التي كانت آخر أعمال الصيانة المقررة لها يوم 6 يناير/كانون الثاني، واجهت مشكلة فنية بعد إقلاعها بفترة وجيزة وبدأت في التوجه نحو المطار قبل تحطمها.

مباشر (اقتصاد)

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