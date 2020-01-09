استقرار الدولار الأمريكي عالمياً مع تطورات تجارية إيجابية

مباشر: استقر الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية اليوم الخميس، مع إعلان موعد توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين واشنطن وبكين.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية اليوم إن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو خه" سيزور واشنطن في الفترة من 13 وحتى 15 يناير/كانون الثاني من أجل التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري في واشنطن.

وعلى صعيد الأوضاع الجيوسياسية، قال الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لا ترغب في الرد على الضربة الإيرانية مع الإشارة لعدم وجود خسائر.

وفي الوقت نفسه، لا تسعى إيران إلى تصعيد النزاع العسكري، حيث أكدت أن الهجمة كانت رداً على مقتل القائد العسكري "قاسم سليماني".

ومن المقرر إعلان بيانات طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 9:45 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة هامشية 0.09 بالمائة مسجلاً 1.1115 دولار، في حين زاد أمام الين الياباني بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 109.34 ين.

وانخفضت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها البريطانية بنسبة 0.1 بالمائة ليصعد الجنيه الإسترليني إلى 1.3098 دولار لكنه استقر أمام الفرنك السويسري عند مستوى 0.9740 فرنك.

وخلال نفس التوقيت، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية عند مستوى 97.297.