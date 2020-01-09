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الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل مع انحسار التوترات بين واشنطن وطهران

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الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل مع انحسار التوترات بين واشنطن وطهران الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل مع انحسار التوترات بين واشنطن وطهران

مباشر: صعدت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، مع انحسار التوترات والتصعيد الجيوسياسي في الشرق الأوسط.

وتراجعت التوترات الجيوسياسية بعد تصريحات الرئيس دونالد ترامب بأن القوات الأمريكية لم تتعرض لأيّ خسائر بشرية بسبب هجوم إيران.

ولم يشير لأي رد عسكري ضد إيران، مما دعم هدوء التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط التي زادت حدتها بعد الهجوم الإيراني على قاعدة عسكرية أمريكية في العراق بالأمس.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض على الفور عقوبات اقتصادية إضافية على النظام الإيراني، ودعا الحلفاء الأمريكيين بما في ذلك بريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 والعمل على تشكيل اتفاق جديد.

وعلى الصعيد التجاري، أعلنت وزارة التجارة في الصين أنها ستوقع الصفقة التجارية في واشنطن خلال الأسبوع المقبل.

ووفقاً للبيانات الاقتصادية، فإن إنتاج المصانع الألمانية ارتفع بأكبر وتيرة في نحو عام ونصف خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

وبحلول الساعة 8:10 صباحاً بتوقيت جرينتش، صعد مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.6 بالمائة لتصل إلى 420.9 نقطة كما زاد المؤشر الألماني "داكس" بنسبة 1.1 بالمائة ليسجل 13472.3 نقطة.

كما ارتفع المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 0.6 بالمائة ليسجل 6065.8 نقطة، وصعد المؤشر البريطاني "فوتسي 100" بنحو 0.4 بالمائة ليصل إلى مستوى 7604.8 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنسبة هامشية 0.06 بالمائة ليسجل 1.1112 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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