أخبار عاجلة

فیديو للحظة إطلاق صاروخ إيراني باتجاه الطائرة الأوكرانية المنكوبة -
آبل تسرع إعادة تدوير هواتف آيفون عبر روبوت Daisy -
هواتف ذكية من الحكومة الأمريكية تأتي مع برامج ضارة صينية -
مبيعات آبل من آيفون تقترب من بلوغ المليارين -
فيسبوك تعتزم إطلاق تطبيق Lasso المنافس لـ TikTok في دولة جديدة -
فيسبوك تبدأ التوسع في إطلاق تصميمها الجديد -
هواوي تعلن عن مبيعاتها الشهرية من هاتفها القابل للطي Mate X -
تشييع جنازة السلطان قابوس بن سعيد -
الحكيم في بيتك | مفيش خلية ما بتتأثرش بيه.. إيه اللي ممكن يحصل لو المدخن استمر في التدخين؟ -
إيران تتراجع وتعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية "بدون تعمد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

وزارة التجارة الصينية: سنوقع الصفقة التجارية في واشنطن الأسبوع المقبل

Google+ Print
وزارة التجارة الصينية: سنوقع الصفقة التجارية في واشنطن الأسبوع المقبل وزارة التجارة الصينية: سنوقع الصفقة التجارية في واشنطن الأسبوع المقبل

مباشر: قالت وزارة التجارة في الصين إن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع الولايات المتحدة سيتم توقيعها في واشنطن خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية "قاو فنغ" في مؤتمر صحفي منتظم، اليوم الخميس، أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو خه" سيزور واشنطن في الفترة من 13 وحتى 15 يناير/كانون الثاني، نقلاً عن وكالة رويترز.

وسيقوم "ليو خه"، وهو رئيس فريق التفاوض في المحادثات التجارية الصينية الأمريكية، بالتوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق في واشنطن.

وذكر "فنغ" أن فريقي المفاوضات من الجانبين لا يزالان على اتصال وثيق بشأن الترتيبات الخاصة للتوقيع.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ذكر في بداية الشهر الجاري أنه سيتم توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية في غضون أسبوعين داخل البيت الأبيض.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
ترامب: إيران كانت تخطط لضرب 4 سفارات أمريكية قبل مقتل"سليماني"

ترامب: إيران كانت تخطط لضرب 4 سفارات أمريكية قبل مقتل"سليماني"

رئيسة النواب الأمريكي ترسل لائحة اتهام ترامب إلى"الشيوخ" الأسبوع المقبل

رئيسة النواب الأمريكي ترسل لائحة اتهام ترامب إلى"الشيوخ" الأسبوع المقبل

النواب الأمريكي يحد قدرة ترامب على ضرب إيران

النواب الأمريكي يحد قدرة ترامب على ضرب إيران

مجلس النواب الأمريكي يقر تشريعاً لتقييد صلاحيات ترامب ضد إيران

مجلس النواب الأمريكي يقر تشريعاً لتقييد صلاحيات ترامب ضد إيران