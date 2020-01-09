وزارة التجارة الصينية: سنوقع الصفقة التجارية في واشنطن الأسبوع المقبل

مباشر: قالت وزارة التجارة في الصين إن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع الولايات المتحدة سيتم توقيعها في واشنطن خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية "قاو فنغ" في مؤتمر صحفي منتظم، اليوم الخميس، أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو خه" سيزور واشنطن في الفترة من 13 وحتى 15 يناير/كانون الثاني، نقلاً عن وكالة رويترز.

وسيقوم "ليو خه"، وهو رئيس فريق التفاوض في المحادثات التجارية الصينية الأمريكية، بالتوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق في واشنطن.

وذكر "فنغ" أن فريقي المفاوضات من الجانبين لا يزالان على اتصال وثيق بشأن الترتيبات الخاصة للتوقيع.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذكر في بداية الشهر الجاري أنه سيتم توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية في غضون أسبوعين داخل البيت الأبيض.